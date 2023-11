A- A+

NATUREZA Tempestade solar: aurora boreal "alaranjada" colore o céu de vários estados americanos; veja imagens Fenômeno é formado pela ejeção de partículas do Sol que interagem com a atmosfera da Terra; ciclo solar que deve atingir o nível máximo em 2024 espalhou o brilho colorido por vários estados americanos

Diferente da esverdeada aurora boreal construída no imaginário popular dos brasileiros, o espetáculo da natureza revelou também tons laranjas e roxos em um vídeo gravado no Lago Winnipesaukee, em New Hampshire, Estados Unidos. A filmagem em formato “time-lapse” foi feita durante sete horas pela fotógrafa Gal Steinberg, e condensada em um vídeo de 22 segundos.

O fenômeno é formado pela ejeção de partículas do Sol que interagem com a atmosfera da Terra. Imagens do evento tomaram conta das redes sociais, com fotos e vídeos das luzes “dançando” e colorindo o céu noturno.

"Esta é uma exposição de 20 segundos. A olho nu simplesmente não é possível captar 20 segundos de luz como uma câmera consegue. No início da noite pude ver um vermelho opaco, mas não tão brilhante", descreveu Steven Hutchins nas redes.

Comumente vista na região do Alasca, a Aurora acabou aparecendo em vários estados americanos por conta de um ciclo solar de 11 anos que deve atingir o nível máximo em 2024. Além de New Hampshire, o fenômeno foi visto ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e em estados do Sul como Texas e Carolina do Norte.

O Centro de Previsão do Clima Espacial em Boulder, Colorado, alertou sobre uma tempestade geomagnética “moderada” classificada como G2 em uma escala de um a cinco.

A ejeção de partículas solares pode “produzir algumas das maiores tempestades geomagnéticas e, portanto, algumas das auroras mais brilhantes e ativas que se estendem mais em direção ao equador”, explicou a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA).

Uma tempestade geomagnética acontece quando os ventos solares penetram no ambiente espacial ao redor da Terra. Os eventos causados por erupções na superfície do Sol possibilitam que partículas sejam projetadas até o planeta causando tempestade magnética, responsáveis pelas auroras boreais. Dependendo da intensidade, também podem interromper as telecomunicações.

