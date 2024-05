A- A+

NATUREZA Tempestade solar segue favorecendo observação de auroras boreais Da Áustria à Califórnia, da Rússia à Nova Zelândia, fotografias iluminadas de azul, laranja ou rosa estão tingindo as redes sociais desde o início do fim de semana

Pela terceira noite consecutiva, observadores de várias partes do mundo terão a oportunidade neste domingo (12) de admirar magníficas auroras polares provocadas por uma histórica tempestade solar.

Da Áustria à Califórnia, da Rússia à Nova Zelândia, fotografias iluminadas de azul, laranja ou rosa estão tingindo as redes sociais desde o início do fim de semana.

Essa aparência, visível até mesmo na atmosfera sul, como na Terra do Fogo na Argentina, é causada por ejeções de partículas do Sol, que desencadeiam tempestades geomagnéticas quando atingem a Terra.

Segundo a Agência de Observação Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos, foram observadas condições associadas a uma tempestade geomagnética de nível 5, o máximo na escala utilizada, na noite de sexta-feira e novamente no sábado, pela primeira vez em 20 anos .

“Uma nova e grande tempestade solar está a caminho da Terra e espera-se que chegue hoje, fique atento!”, escreveu Eric Lagadec, astrofísico do Observatório da Costa Azul, na rede social X.

- Poucas perturbações -

A intensidade desse fenômeno “pegou todos um pouco de surpresa”, disse à AFP Mathew Owens, professor da Universidade de Reading.

As autoridades manifestaram preocupação com as possíveis consequências para as redes elétricas e de comunicação, mas até o momento não foram observadas perturbações significativas.

Atualmente, o Sol está próximo de sua atividade máxima, um ciclo que se repete a cada 11 anos.

As erupções solares, chamadas ejeções de massa coronal, que podem levar vários dias para alcançar a Terra, estão provocando o evento atual, criando auroras polares quando entram em contato com o campo magnético do nosso planeta.

A última tempestade geomagnética de nível 5 observada foi em outubro de 2003, um episódio apelidado de "tempestades de Halloween".

Também conhecido como evento de tempestade Carrington, o maior solar já registrado em 1859, segundo a Nasa, e interrompeu gravemente as comunicações telegráficas.

