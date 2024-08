Tempestade tropical Ernesto avança pelas Antilhas rumo a Porto Rico

A- A+

A tempestade tropical Ernesto avança nesta terça-feira(13) pelo Caribe rumo a Porto Rico, onde deverá causar fortes chuvas.

A tempestade está localizada 405 km a sudeste da capital porto-riquenha, San Juan, e se desloca para o oeste com ventos máximos sustentados de 85 km/h, indicou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês) em seu último boletim.

Segundo suas previsões, Ernesto passará perto ou sobre as Ilhas Virgens à tarde e continuará avançando a nordeste e norte de Porto Rico à noite e na quarta-feira.

A tempestade pode se tornar um furacão na quarta-feira, quando seu centro estiver ao norte de Porto Rico, disse o NHC. Existe, no entanto, o risco de que isso aconteça mais cedo do que o esperado, razão pela qual foram emitidos alertas de furacão para as Ilhas Virgens e as ilhas porto-riquenhas de Culebra e Vieques.

As autoridades de Porto Rico mobilizaram a Guarda Nacional, suspenderam as aulas nas escolas públicas e enviaram para casa funcionários cujo trabalho não era essencial devido à chegada da tempestade tropical.

Nesta ilha caribenha, território não incorporado dos Estados Unidos, as chuvas podem deixar entre 152 e 203 mm de água acumulada, segundo o NHC.

O centro dos Estados Unidos emitiu um alerta de tempestade tropical para Porto Rico, São Cristóvão e Nevis, Montserrat, Antígua e Barbuda, Anguila, São Martinho, São Bartolomeu, Ilhas Virgens dos EUA, Ilhas Virgens Britânicas e Guadalupe.

Segundo o Escritório de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, em inglês), a temporada de furacões deste ano no Atlântico – que vai de junho a novembro – está agitada, já que as altas temperaturas dos oceanos aumentam a intensidade dessas tempestades.

Veja também

VENEZUELA ONU e movimentos sociais denunciam detenções arbitrárias na Venezuela