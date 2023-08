Tempestade tropical Hilary traz alertas de inundações repentinas e tornados para o sul da Califórnia

A- A+

Depois de atingir a costa do México, nesse domingo, causando alagamentos e a morte de uma pessoa, além do fechamento de prais nas cidades de Ensenada e Tijuana, a tempestade Hilary avança sobre o sul da Califórnia.



O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA acionou mais de 20 alertas para "inundações repentinas e tornados com risco de vida e localmente catastróficas" na região, incluindo Los Angeles, San Bernardino, Vale da Morte, Ventura e Santa Clarita.

Segundo o site The Guardian, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência em 12 condados; enquanto em Nevada, ao norte, o governador Joe Lombardo também declarou estado de emergência e ativou 100 soldados da Guarda Nacional, para ajudar com os problemas das inundações previstas no oeste dos condados de Clark e Nye e no sul do condado de Esmeralda.



O Arizona também sofre com tempestades.

As escolas serão fechadas nesta segunda-feira, no Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, o segundo maior sistema escolar do país, enquanto em San Diego o primeiro dia de aulas foi adiado para terça-feira.

Terremoto

No momento em que a Califórnia se preparava para a chegada de Hilary, a região também foi atingida por um terremoto de magnitude 5,1, na cidade de Ojai, no condado de Ventura, cerca de 80 quilômetros a noroeste de Los Angeles. Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas.



O furacão Hilary foi rebaixado da categoria 4 para tempestade tropical, na manhã de domingo, mas as autoridades pedem que a população fique atenta às orientações de segurança.

O presidente Joe Biden afirmou, em postagem nas redes sociais, que o governo está coordenando a resposta à tempestade com as autoridades de Califórnia, Nevada e Arizona, além de monitorar os efeitos do terremoto que atingiu a Califórnia na tarde de domingo.

