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MUNDO Tempestade tropical Lala atinge Havaí com chuvas torrenciais Lala avança com ventos de 100 quilômetros por hora

A tempestade tropical Lala levou chuvas torrenciais à Ilha Grande do Havaí neste sábado (15), com previsão de ventos com força de furacão e ondas fortes.

O governador do estado americano no Pacífico, Josh Green, declarou estado de emergência diante do avanço da tempestade em direção ao arquipélago, com ventos de 100 quilômetros por hora.

Também estava em vigor um alerta de furacão para o condado do Havaí - que abrange a Ilha Grande - e um alerta de tempestade tropical para as ilhas de Maui, Molokai e Kahoolawe, situadas a noroeste.

"São esperados ventos com força de furacão capazes de causar danos na Ilha Grande do Havaí mais tarde neste sábado", informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em seu boletim mais recente, divulgado por volta das 15h (12h em Brasília). "Os ventos com força de tempestade tropical já começaram."

As fortes chuvas "provocarão inundações e deslizamentos de terra que colocarão vidas em risco, especialmente em áreas de terreno íngreme", acrescentou o centro.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) informou que a Ilha Grande pode registrar mais de 60 centímetros de chuva, além de uma maré de tempestade com "ondas perigosas".

As condições adversas podem continuar até domingo.

O prefeito de Honolulu, Rick Blangiardi, afirmou na sexta-feira que sua administração passou vários dias preparando a região para a chegada da tempestade e pediu aos moradores que estivessem preparados.

A agência de gestão de emergências do Havaí recomendou aos moradores que limpassem calhas e ralos, mantivessem objetos de valor longe do chão, vedassem frestas nas portas e retirassem galhos de árvores que pudessem ameaçar suas propriedades.

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