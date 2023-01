Tempestades deixam 14 mortos na Califórnia e cidade do príncipe Harry é evacuada

Fortes chuvas são esperadas nesta terça-feira (10) na Califórnia, onde varias tempestades causaram a morte de 14 pessoas e levaram à evacuação de muitas regiões, incluindo a luxuosa Montecito, onde moram o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle.

"As tempestades de inverno causaram a morte de 14 californianos, ou seja, mais do que os incêndios florestais dos últimos dois anos", diz uma nota do gabinete do governador do Estado, Gavin Newsom.