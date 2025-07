Tempestades deixam 30 mortos em Pequim

A- A+

Trinta pessoas morreram devido a tempestades que atingiram a capital chinesa, anunciou nesta terça-feira (29) a agência de notícias estatal Xinhua.

"A série mais recente de tempestades deixou 30 mortos em Pequim até a meia-noite de segunda-feira", informou a agência, que citou o centro municipal de luta contra enchentes.

O jornal estatal Beijing Daily publicou no WeChat que 80.332 pessoas foram retiradas da cidade devido às tempestades. "As chuvas extremamente fortes contínuas causaram grandes desastres", ressaltou.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na noite de segunda-feira que as autoridades se preparassem para o pior cenário e acelerassem a transferência de moradores nas áreas com risco maior de inundação. O número de mortos foi mais elevado no subúrbio de Miyun.

Dezenas de estradas foram fechadas e mais de 130 vilarejos ficaram sem energia elétrica, segundo o Beijing Daily.

