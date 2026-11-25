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TEMPO Tempestades e frente fria devem atingir Centro-Sul até sexta-feira Inmet prevê chuva forte em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste

A passagem de uma frente fria deve provocar tempestades e acumulados elevados de chuva em áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste entre esta quarta-feira (25) e sexta-feira (27), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Após o fenômeno, as temperaturas devem cair no Sul, no Sudeste e no sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o instituto, áreas de baixa pressão no Oceano Atlântico, associadas a cavados na atmosfera, favorecem a formação de uma frente fria que deve ampliar as condições para chuva no Centro-Sul do país nos próximos dias.

Maiores volumes

Os maiores volumes de chuva são esperados no oeste e sudoeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, áreas do Rio de Janeiro, leste de São Paulo, centro e sul de Minas Gerais e sul de Goiás.

Em alguns locais, os acumulados podem superar 50 milímetros em 24 horas.

Nesta quarta-feira, áreas do Paraná, do sul de Mato Grosso do Sul, do centro, sul e leste de São Paulo, do sul de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo estão sob aviso laranja de perigo para tempestades.

Na quinta-feira (26), o risco permanece elevado em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul.

Frio

De acordo com o Inmet, as chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Após a passagem da frente fria, ventos de sul e sudeste devem transportar ar marítimo mais frio para o continente, reduzindo as temperaturas no Sul e no Sudeste.

Na sexta-feira, a máxima prevista é de 18 graus Celsius em São Paulo e de 16 graus em Curitiba.

Nordeste

Enquanto isso, grande parte do Nordeste continuará sob predomínio de tempo quente e seco. As chuvas devem se concentrar no sul do Maranhão e em áreas do oeste e do sul da Bahia. Em Teresina, a temperatura pode alcançar 40 graus nesta quarta e quinta-feira.

No Norte, a chuva deve se concentrar principalmente no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no Tocantins e no sul do Pará. Já parte do Pará e de Roraima deve continuar registrando calor intenso e pouca chuva nos próximos dias.

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