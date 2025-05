A- A+

MUNDO Tempestades matam 10 no Paquistão, causam inundações e deslizamentos de terra Regiões montanhosas são as mais atingidas; número de vítimas pode aumentar

Pelo menos 10 pessoas morreram e 43 ficaram feridas quando ventos fortes e tempestades provocaram enchentes repentinas e destruíram casas nas regiões central e norte do Paquistão, disseram autoridades na quarta-feira.

Quatro mulheres e um homem morreram na Caxemira administrada pelo Paquistão e três no noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, informou a Autoridade Estadual de Gestão de Desastres, enquanto outras autoridades disseram que dois morreram em Punjab.

"Uma pessoa ainda está desaparecida", disse à AFP Haroon Rasheed, alto funcionário do governo na Caxemira administrada pelo Paquistão, acrescentando que 12 casas e uma mesquita foram destruídas em uma vila.





As tempestades de sábado mataram pelo menos 14 pessoas e feriram mais de 100 em todo o país, que está lutando contra eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, atribuídos às mudanças climáticas.

De acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, a previsão é de que o tempo tempestuoso continue nas regiões norte e central do país até sábado. Temperaturas elevadas em abril e maio estão se tornando mais comuns no Paquistão, onde o verão geralmente começa no início de junho.

As temperaturas atingiram níveis quase recordes em abril — chegando a 46,5 graus Celsius (116 Fahrenheit) em partes do Punjab. Escolas nas províncias de Punjab e do sudoeste do Baluchistão fecharam mais cedo para as férias de verão por causa do calor.

Veja também