Tempestades na Grécia, Turquia e Bulgária deixam 14 mortos

As tempestades que provocaram inundações torrenciais na Grécia, na Turquia e na Bulgária deixaram pelo menos 14 mortos, afirmaram as autoridades nesta quarta-feira (6).

O aumento no volume das águas no noroeste da Turquia, incluindo Istambul, transformou as ruas em rios caudalosos. As inundações também atingiram a Grécia, que se recupera de enormes incêndios florestais.

À medida que o mundo fica mais quente, a atmosfera contém mais vapor d'água, o que aumenta o risco de fortes precipitações em algumas partes do mundo, particularmente na Ásia, na Europa Ocidental e na América Latina.

A tempestade, batizada de “Daniel” pelos meteorologistas gregos, atingiu o país desde segunda-feira (4), afetando, principalmente, a região central de Magnésia e sua capital, Volos, 300 quilômetros ao norte de Atenas.

Uma mulher de 87 anos, desaparecida desde terça-feira, foi encontrada morta hoje na localidade de Paltsi, em Magnésia, disse a porta-voz do Corpo de Bombeiros, Yannis Artopios, na emissora pública Ert.

Na terça-feira (5), um homem de 51 anos foi encontrado morto perto de Volos após ser arrastado por uma enchente.

O gabinete do governador de Istambul, na Turquia, comunicou, por sua vez, a morte de duas pessoas. Os serviços de emergência turcos afirmaram que quatro pessoas morreram, e duas consideradas desaparecidas nas inundações que afetaram a cidade de Kirklareli, no noroeste.

