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Brasil Tempestades no Paraná deixam mais de 250 casas danificadas No estado, nove cidades foram atingidas por vendavais desde sexta

As tempestades que atingiram o estado do Paraná desde o última sexta-feira (20) danificaram 250 casas e destruíram quatro edificações, segundo boletim da Defesa Civil estadual divulgado neste domingo (22).

Há 18 pessoas desalojadas e 907 afetadas – atingidas de alguma forma pelo desastre, como por exemplo ficaram sem fornecimento de energia elétrica, água ou comunicações.

De acordo com o balanço, 9 municípios foram atingidos por vendavais (Cascavel, Foz do Iguaçu, Iguatu, Londrina, Maringá, Renascença, Santo Antônio do Sudoeste, Ubiratã e Verê), 1 por granizo (São José dos Pinhais), e 1 por um tornado (Manoel Ribas).

Verê é o município com maior número de pessoas afetadas (200), seguido de Manoel Ribas (180), onde foi registrado um tornado, e Iguatu (156).

Segundo a concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Paraná, a Copel, às 16h09 deste domingo ainda havia 48.837 consumidores sem energia no estado; a maioria deles na região oeste do Paraná (23.099). A companhia operava com 512 equipes para efetuar a ligação elétrica.

Previsão

Segundo a Defesa Civil, a previsão para este domingo é que um sistema de baixa pressão atmosférica no Norte do Paraguai e a atuação de uma frente com característica estacionária no Paraná deverá manter elevado o fluxo de umidade sobre o estado, favorecendo um ambiente propício para a formação de pancadas de chuva pontualmente forte em curto espaço de tempo.

“Em áreas especialmente do noroeste e norte central, a combinação desse cenário com a elevação das temperaturas proporciona um ambiente ainda mais instável, com maior chance para temporais intensos, com muitas descargas elétricas, rajadas de vento forte e precipitação de granizo”, diz texto do boletim da Defesa Civil.

A condição deverá se manter ao longo da madrugada da segunda-feira (23), especialmente na faixa norte do estado.

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