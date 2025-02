Tempestades no sul dos EUA provocam enchentes e deixam ao menos dez mortos

A- A+

Ao menos 10 pessoas, incluindo uma criança, morreram depois que uma forte tempestade atingiu uma grande parte do sul dos EUA, provocou enchentes e deixou centenas de milhares de pessoas sem energia desde domingo. Estados como Kentucky, Geórgia, Tennessee e Virgínia foram atingidos pelas fortes chuvas, relatando danos.

A maioria das vítimas identificadas até o momento estavam em Kentucky, onde nove corpos foram localizados ainda no domingo, segundo o governador Andy Beshear — que alertou que era possível que este número aumentasse. Em uma coletiva de imprensa na tarde de domingo, ele antecipou que mais de 1 mil resgates foram realizados por equipes de emergência e mais de 300 estradas foram fechadas. Ele associou a situação aos extremos climáticos, uma vez que se espera que uma tempestade de neve ocorra na terça-feira à noite.





Uma mulher e seu filho de 7 anos morreram depois que o veículo em que estavam foi levado repentina por uma enchente. O mesmo aconteceu com um idoso de 72 anos e ao menos mais três pessoas.

Na Geórgia, uma pessoa morreu em Atlanta depois que uma "árvore extremamente grande" caiu sobre uma casa durante uma tempestade no início do domingo, disse o capitão Scott Powell, do Departamento de Resgate de Incêndio.

Na Virgínia, houve mais de 150 resgates e operação de remoção de moradores por meio aquático no domingo, de acordo com um comunicado à imprensa do gabinete do governador, após rios da região atingires seus níveis mais altos desde 1977.

O sistema climático ainda gerou pelo menos seis tornados no fim de semana, um no Alabama no sábado, quatro no Mississippi na noite de sábado e outro no Tennessee no domingo, de acordo com o serviço meteorológico.

Ainda no Tennessee, o Serviço Nacional de Meteorologia em Memphis emitiu uma emergência de inundação repentina na tarde de domingo, depois que um dique ao longo de uma comunidade cedeu.

Steve Carr, prefeito do Condado de Obion, declarou estado de emergência no domingo em resposta às inundações severas. Ele disse no Facebook que haveria retiradas obrigatórias em Rives por causa da "água subindo, falta de eletricidade e temperatura congelante, criando uma situação de risco de vida".

Alguns evacuados foram levados para o hospital, de acordo com a Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Obion. (Com NYT)

