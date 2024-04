A- A+

Na noite desta terça-feira (9) o Recife registrou um número crescente de raios e trovões em meio a chuva que atinge a cidade. Apesar do susto que os raios e estrondos dos trovões causaram nos moradores, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) comunicou que a previsão do tempo para a maior parte do estado de Pernambuco durante a quarta-feira (10) é de tempo nublado.

De acordo com a Agência, a Região Metropolitana e as Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco deverão sofrer com pancadas de chuva de forma isolada durante as primeiras horas do dia. A previsão é de que elas tenham uma intensidade moderada.

Já no período da tarde e noite, a previsão é de que a chuva, que mantém a intensidade moderada e deverá cair de forma isolada, atinja o Sertão de Pernambuco. No Sertão de São Francisco, a intensidade deverá ser fraca.

No Agreste e no Arquipélago de Fernando de Noronha o tempo também permanecerá parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva ao longo do dia com intensidade moderada.





