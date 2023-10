A- A+

Temporada de caça aos veados pode atrapalhar busca por atirador no Maine Autoridades temem que período de caça com rifle, que começa no sábado, possa aumentar denúncias pela circulação de pessoas com armas

A temporada de caça ao veado do Maine está programada para começar neste sábado, criando outro desafio para centenas de policiais que estão vasculhando as áreas verdes do estado em busca do atirador responsável pelos massacres em um boliche e um bar-restaurante na quarta-feira (25), em Lewiston.

A presença de caçadores e o som de tiros podem atrapalhar a busca, distrair a polícia, fazer com que residentes assustados façam ligações adicionais para os serviços de emergência e potencialmente colocar os caçadores em perigo.

Membros do Departamento de Pesca Interior e Vida Selvagem do Maine estão em negociações com a Polícia do Estado do Maine sobre o adiamento do início da temporada, de acordo com Mark Latti, porta-voz da agência de vida selvagem. Ele disse que as autoridades anunciarão sua decisão na tarde de sexta-feira.

A caça está profundamente enraizada na cultura do Maine e as temporadas de caça ao veado são as mais populares no Estado, que possui milhões de hectares de floresta densa. A temporada de caça com rifles para não residentes está programada para começar em 30 de outubro.

— É um grande negócio no Maine —disse Michael Sauschuck, comissário do Departamento de Segurança Pública estadual, em entrevista coletiva na manhã de sexta-feira. — Se acontecer de você estar na floresta cuidando da sua vida ou passeando, isso nos deixará um pouco preocupados.

Os caçadores são obrigados, por lei estadual, a usar chapéus e roupas brilhantes “laranja de caçador” que cubram seus torsos.

Robert Card, que as autoridades identificaram como suspeito do tiroteio em Lewiston, é um atirador habilidoso e caçador de veados, de acordo com vizinhos que moram perto da fazenda de sua família em Bowdoin, Maine.

