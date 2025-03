A- A+

América Latina Temporada de chuvas deixa 18 mortos no Equador De acordo com o ministério de Riscos, no momento há 16 rios transbordados e 22 com tendência a aumentar seu volume de água

As fortes chuvas no Equador deixaram, desde janeiro, 18 mortos e mais de 90 mil pessoas afetadas, informou nesta segunda-feira (10) a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR).

A costa de Manabí, no oeste do país, concentra o maior número de afetados, com cerca de 51 mil. Em seguida vem Guayas (sudoeste), com quase 14 mil.

Rios transbordados, inundações e deslizamentos de terra, resultantes das chuvas prolongadas, deixaram 91 feridos e 112 moradias completamente destruídas, segundo o balanço mais recente da SNGR.

O setor agrícola também sofre as consequências da forte temporada de chuvas. Cerca de 6 mil hectares de cultivos foram perdidos e cerca de 50 mil animais de fazenda morreram.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Inamhi) prevê chuvas "fortes" na costa e na Amazônia até quarta-feira, enquanto no restante do país as chuvas serão "moderadas".

O frio se intensificou na Sierra. Os picos de algumas montanhas que cercam Quito amanheceram cobertos de neve nesta segunda-feira.

De acordo com o ministério de Riscos, no momento há 16 rios transbordados e 22 com tendência a aumentar seu volume de água.

As torrenciais chuvas contrastam com a pior seca em 60 anos que o país sul-americano enfrentou em 2024, o que causou incêndios florestais e apagões de até 14 horas por dia devido à queda na produção das usinas hidrelétricas.

Em 2024, as chuvas deixaram no Equador dois mortos, 11 feridos e mais de 1.000 pessoas afetadas, segundo dados oficiais.

