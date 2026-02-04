Qui, 05 de Fevereiro

Temporada de chuvas no Peru deixa ao menos 56 mortos e 4 mil desabrigados

A maioria das vítimas perdeu a vida em decorrência de penetração de terra, inundações, tempestades elétricas e transbordamentos de rios

Bandeira do PeruBandeira do Peru - Foto: Pexels

As intensas chuvas registradas no Peru desde dezembro passado deixam, até o momento, um saldo de 56 pessoas mortas e mais de 4 mil desabrigados, informou nesta quarta-feira (4) o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci).

A maioria das vítimas perdeu a vida em decorrência de penetração de terra, inundações, tempestades elétricas e transbordamentos de rios ocorridos nas regiões andinas e amazônicas do país.

O número de "mortes até o momento chegou a 56", disse à AFP o general Luis Arroyo, chefe do Indeci, e o de "desabrigados é de 4.094", além de 1.584 moradias que permaneceram inabitáveis desde dezembro passado.

Arroyo indicou que catorze pessoas morreram atingidas por raios.

A temporada de chuvas no Peru ocorre de dezembro a abril. Em 2025, ocorreram 96 mortes e mais de 127 mil desabrigados em razão das precipitações, segundo a Defesa Civil.

As chuvas se concentram na serra central e no sul do país.

