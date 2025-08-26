A- A+

Relação Bilateral Programação da Temporada França-Brasil 2025 é divulgada no Recife A Embaixada da França no Brasil apresentou os principais destaques da série de eventos que celebra os mais de 200 anos de relação entre os países

Temporada França-Brasil 2025. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Serge Gas, cônsul da França para o Nordeste, e Milu Megale, secretária de Cultura do Recife. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Sebastien Dahyot, adido cultural do Consulado Geral da França no Brasil. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Cacau de Paula, secretária de Cultura de Pernambuco. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

A Embaixada da França no Brasil apresentou, nesta terça-feira (26), os principais destaques da Temporada França-Brasil 2025. A divulgação aconteceu no teatro da Caixa Cultural, no Bairro do Recife, na área central da Capital pernambucana, e destacou uma série de eventos relacionados a temas como clima e transição ecológica, diversidade e democracia.

O evento contou com a presença do cônsul da França para o Nordeste, Serge Gas; da secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula; da secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, além de representantes da classe artística e de organizadores.

A Temporada França-Brasil 2025 teve início em abril com uma programação extensa de eventos brasileiros realizados na França, que se estendem até setembro.

O Brasil começa a receber a troca com a cultura francesa nos dias 4 e 5 de setembro, com a apresentação de “Até aqui tudo bem”, projeto coreográfico franco-brasileiro dirigido por Bouba Landrille Tchouda.

A peça, que explora temas como luta, resistência e libertação, será apresentada na abertura do Festival Cena Cumplicidades, no dia 4 do próximo mês, no Teatro Santa Isabel, às 19h.

No total, serão mais de 300 atividades apresentadas pela França, programadas em 15 cidades, até dezembro.

Pernambuco receberá cerca de 40 eventos, entre apresentações, encontros e debates que fortalecem a relação cultural entre os dois países.

O objetivo, além de celebrar os mais de 200 anos de relação entre os países, é reunir artistas, intelectuais e o público em torno de temas como identidade, sustentabilidade, patrimônio e inovação.

De acordo com o adido cultural do Consulado Geral da França no Brasil, Sebastien Dahyot, as diversas áreas culturais terão presença de artistas franceses e francófonos de países como Benin e Senegal.

“A base dessa troca são as pessoas. Existe uma relação histórica entre os países e estamos reinventando essa relação. São muitos desafios como ataques à democracia e urgência com o meio ambiente. Acredito que essas relações estão se renovando”, disse.

Já para Milu Megale, secretária de Cultura do Recife, a ideia do projeto é estreitar a relação da Capital pernambucana com a França por meio de ações culturais.

“Somos cidade-irmã de Nantes há algum tempo. Então é uma relação que vem sendo construída há alguns anos. Esse ano vamos ter muito investimento em cultura para afunilar essa relação entre França e Brasil. A gente tenta aproximar e criar uma relação mais íntima com a França através da cultura e dos nossos festivais”, pontuou a gestora.

Destaques

Entre os destaques estão a presença da cantora Zaho de Sagazan, uma das revelações da cena europeia, no festival No Ar Coquetel Molotov 2025; participações relevantes de artistas franceses no MIMO e no Festival de Circo; além do Pavillon Français “Living With”, no Pátio de São Pedro, durante o Rec’n’Play.

A temporada França-Brasil 2025 é fruto de um acordo entre os presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva, e celebra mais de dois séculos de relações diplomáticas entre os dois países.

Ao longo dos dias, a Embaixada da França irá divulgar a programação detalhada de cada evento de acordo com o calendário da Temporada França Brasil.

Serviço:

Site oficial: www.francabrasil2025.com

Instagram: @francabrasil2025



