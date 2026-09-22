A- A+

Rio Grande do Sul Temporais provocam duas mortes e afetam mais de 527 mil pessoas no RS Defesa Civil confirma segunda morte no estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a segunda morte decorrente do forte temporal que atingiu o estado nessa segunda-feira (21). A vítima é uma adolescente que estava desaparecida no município de Caxias do Sul.

Outras três pessoas estão desaparecidas no município, que chegou a registrar 159,4 milímetros de chuva ontem.

A primeira morte confirmada no estado foi a de um motociclista atingido pela queda de fios de alta tensão no momento do temporal na cidade de Pelotas. Os temporais ocorridos no estado também deixaram três pessoas feridas nas cidades de Aceguá, Caxias do Sul e Santa Maria.

Balanço divulgado nesta manhã (22) pela Defesa Civil informou que, desde a última sexta-feira (18), foram registradas 151 ocorrências relacionadas a fortes ventos e chuvas em 146 municípios do estado.

No total, mais de 527 mil pessoas de todo o estado foram afetadas pelos eventos climáticos dos últimos dias, sendo que 413 delas estão desabrigadas e 2.732 desalojadas.

Os fortes ventos e chuvas também provocaram danos em 38 estabelecimentos de ensino e em 17 estabelecimentos de saúde.

Veja também