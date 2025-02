Chuvas: temporal causa danos em prédios públicos de Nazaré da Mata

A- A+

Um forte temporal atingiu a cidade de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, nesta quarta-feira (5), causando danos em importantes prédios públicos, como a sede da prefeitura, localizada na Rua Marechal Dantas Barreto, no Centro.

Além disso, atingiu, também, a Biblioteca Pública Municipal Coronel Victor Vieira, que fica próximo da Praça João XXIII, na área central. Já na terça-feira (4), no fim da tarde, a Câmara de Vereadores Joaquim Nabuco foi afetada pelas chuvas. As duas situações aconteceram em um intervalo em menos de 24 horas.

A situação provocada pelas chuvas é em decorrência do fenômeno meteorológico, provocado pelo Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) e pelas Ondas de Leste, sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e precipitações, segundo relatório publicado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Na sede da prefeitura, a ventania e as chuvas danificaram parte da rede elétrica, além de provocar infiltração e inundação dos pisos das salas, como o setor da Assessoria de Comunicação e Imprensa, localizada no térreo, e o Departamento de Licitação e Finanças, no primeiro andar. A água da chuva entrou pelo teto, causada por infiltrações no gesso.

Com o volume intenso, foi possível registrar, ainda, acúmulo de água dentro de armários e até no ar-condicionado. Sob ameaça de risco à vida dos servidores, e de um possível curto-circuito à rede elétrica predial, os serviços precisaram ser interrompidos temporariamente, e a equipe de zeladoria e manutenção predial da Secretaria de Obras foi acionada para atuar na emergência.

Não houve feridos, e os danos foram apenas materiais, sem comprometimento da documentação jurídica. Os trabalhadores foram dispensados para serviço home office.

A Biblioteca Pública Municipal Coronel Victor Vieira de Melo, um dos principais patrimônios culturais de Nazaré da Mata, sofreu danos consideráveis devido às fortes chuvas que atingiram a cidade.

A biblioteca, que abriga um acervo de grande valor histórico e cultural, teve suas instalações comprometidas pelas infiltrações, que danificaram paredes, teto e prateleiras.

A Secretaria Municipal de Educação, por precaução, suspendeu temporariamente o atendimento ao público até que a situação seja resolvida. A biblioteca, que passou por uma reforma recentemente após anos fechada, é um importante centro de conhecimento e memória para a comunidade local.

Reinaugurada há apenas cinco meses, após um investimento significativo de recursos públicos, a biblioteca já apresenta problemas estruturais que exigem nova intervenção.

Já na terça-feira, a Câmara de Vereadores Joaquim Nabuco, anexa à sede da prefeitura, teve os trabalhos legislativos interrompidos após parte do teto de gesso, que já vinha sofrendo com as chuvas das últimas semanas, desabar sobre cadeiras e mesas do plenário.

A primeira sessão ordinária, marcada para retornar na terça-feira, dia 4, às 16h, precisou ser adiada. Equipes de engenharia elétrica e predial foram acionadas para avaliar e reparar os danos. A expectativa é que as sessões sejam retomadas apenas na próxima terça-feira (11).



