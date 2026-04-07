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chuva Temporal causa transtornos para população de Olinda nesta terça-feira (7) Ouro Preto, Jardim Atlântico, Jardim Fragoso e Águas Compridas foram os bairros mais afetados pelas fortes chuvas

O município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi atingido por temporal que provocou vários transtornos e engarrafamentos à população durante a noite da última segunda (6), mantendo-se ao longo desta terça-feira (7).

Moradores de vários bairros, como Ouro Preto, Jardim Atlântico, Jardim Fragoso e Águas Compridas, foram diretamente afetados.

Algumas das principais vias da cidade se encontram completamente alagadas, como o trecho final do Viaduto do Complexo de Salgadinho, na Avenida Agamenon Magalhães (sentido Olinda), nas redondezas do Espaço Ciência, gerando grandes dificuldades de locomoção para os motoristas e pedestres.

Olinda registra pontos de alagamento após fortes chuvas | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Os veículos que transitam pelo trecho inferior do Viaduto de Ouro Preto, situado nas proximidades do Novo Atacarejo de Olinda, também enfrentam um cenário semelhante após o transbordamento, provocado pelas fortes chuvas, de uma parte do Canal do Fragoso.

Jodimar Barbosa, de 80 anos, e outros moradores relataram que o problema persiste há muitos anos, especialmente durante o inverno e nos períodos que o antecedem.

“Todo ano isso acontece e não tem jeito e ninguém dá jeito. Muitos moradores daqui nessa época do inverno recebe água dentro de casa. Aquela rua perto do canal é a pior que tem, porque com essa chuva, o canal transborda, vai tudo pra lá e mistura tudo: água de chuva, água suja e água de esgoto”, destacou o idoso.

“Eu não sofro porque as águas não chegam na minha rua, mas sofro pelos outros, até porque a gente vive em comunidade, então todo mundo acaba sendo afetado”, finalizou.

Olinda e outros municípios da RMR seguem em alerta vermelho até esta quarta-feira (8), com previsão de chuvas intensas e acúmulo elevado de água.

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