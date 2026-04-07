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CHUVAS Temporal causa transtornos para população de Olinda nesta terça-feira (7) Ouro Preto, Jardim Atlântico, Jardim Fragoso e Águas Compridas foram os bairros mais afetados pelas fortes chuvas

O município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi atingido por forte temporal que provocou vários transtornos e engarrafamentos à população durante a noite da última segunda (6), mantendo-se ao longo desta terça-feira (7).

Moradores de vários bairros, como Ouro Preto, Jardim Atlântico, Jardim Fragoso e Águas Compridas, foram diretamente afetados.

Algumas das principais vias da cidade se encontram completamente alagadas, como o trecho final do Viaduto do Complexo de Salgadinho, na Avenida Agamenon Magalhães (sentido Olinda, nas redondezas do Espaço Ciência), gerando grandes dificuldades de locomoção para os motoristas e pedestres.

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Ouro Preto | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Ouro Preto | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Ouro Preto | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Ouro Preto | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Ouro Preto | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Ouro Preto | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Fragoso | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Fragoso | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Fragoso | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Fragoso | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Olinda registra diversos pontos de alagamento após fortes chuvas - Jardim Atlântico | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco



Os veículos que transitam pelo trecho inferior do Viaduto de Ouro Preto, situado nas proximidades do Novo Atacarejo de Olinda, também enfrentam um cenário semelhante após o transbordamento de uma parte significativa do Canal do Fragoso.

Jodimar Barbosa, de 80 anos, e outros moradores relataram que o problema persiste há muitos anos, especialmente durante o inverno e nos períodos que o antecedem.

“Todo ano isso acontece e não tem jeito e ninguém dá jeito. Muitos moradores daqui nessa época do inverno recebe água dentro de casa. Aquela rua perto do canal é a pior que tem, porque com essa chuva, o canal transborda, vai tudo pra lá e mistura tudo: água de chuva, água suja e água de esgoto”, destacou o idoso.

Jodimar Barbosa, idoso de 80 anos, relatou as dificuldades que ele e outros moradores, da mediação do viaduto, sofrem durante o período de chuvas. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Eu não sofro porque as águas não chegam na minha rua, mas sofro pelos outros, até porque a gente vive em comunidade, então todo mundo acaba sendo afetado”, finalizou.

Também foram bastante afetados os bairros de Jardim Atlântico e Jardim Fragoso, vizinhos e localizados nas proximidades do Canal do Fragoso, que funciona como um limite divisório entre eles. Moradores do primeiro destacaram que algumas vias, como a Pedro Álvares Cabral e a Avenida Beira Rio, continuam alagando mesmo após a conclusão da reforma do canal.

Olinda e outros municípios da RMR seguem em alerta vermelho até esta quarta-feira (8), com previsão de chuvas intensas e acúmulo elevado de água.

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