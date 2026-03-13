A- A+

SÃO PAULO Temporal deixa 116 pessoas desabrigadas em Peruíbe Litoral paulista sofre com excesso de chuvas

A Defesa Civil informou hoje (13) que as fortes chuvas que atingiram a cidade litorânea na noite desta quinta (12) deixaram 116 pessoas desabrigadas.

Desde a noite de ontem até as 7h de hoje, Peruíbe teve 34 milímetros de acúmulo de chuva. Os locais mais afetados foram no bairro Balneário Caraguava, onde houve alagamentos na Avenida Padre Vitalino e nas ruas Quarenta, Ouro Verde, Campinas, Araraquara e Rua Dracena.

Desde a noite de quarta para quinta, a cidade sofre com fortes temporais. Anteontem a chuva acumulou 61 milímetros em 24 horas e desabrigou 70 pessoas.

As pessoas que tiveram de deixar suas casas foram encaminhadas para os abrigos temporários Quarto Rosa e Centro Comunitário Jardim Somar. Também receberam ajuda humanitária após a prefeitura solicitar reforços para atender as famílias em situação de vulnerabilidade.

O Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil do Estado enviaram cestas básicas, kits de higiene pessoal e kits dormitórios. Também foram mandados para Peruíbe 50 quilos de ração para famílias que possuem cães e gatos.

De acordo com a Defesa Civil, este é o quinto envio de ajuda humanitária destinado a Peruíbe apenas em 2026.

Veja também