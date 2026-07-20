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Tragédia

Temporal deixa quase 100 mil isolados e milhões afetados no Chile

Devido ao transbordamento de rios, estradas que ligaram diversas aldeias foram bloqueadas, e as comunidades ficaram isoladas umas das outras

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Vista de um carro esmagado por um muro que desabou devido às fortes tempestades em Viña del Mar, região de Valparaíso, Chile, em 17 de julho de 2026Vista de um carro esmagado por um muro que desabou devido às fortes tempestades em Viña del Mar, região de Valparaíso, Chile, em 17 de julho de 2026 - Foto: Cristobal Basaure / AFP

Uma tempestade com chuvas intensas que atingiu o Chile bloqueou estradas e deixou quase 100 mil pessoas isoladas, além de cerca de 2.200 afetados, principalmente no norte do país, informou o governo.

A tempestade, que começou na quarta-feira passada, atinge com particular intensidade as regiões de Coquimbo e Atacama, onde chuvas extremas são limpas.

Devido ao transbordamento de rios, estradas que ligaram diversas aldeias foram bloqueadas, e as comunidades ficaram isoladas umas das outras.

“O que normalmente cai em um mês, caiu (ontem) em uma hora, o que nos leva a classificar este evento como chuva anormal e extrema”, declarou Máximo Pavez, vice-ministro do Interior, à imprensa nesta segunda-feira.

A situação de emergência já ocorreu em cinco mortes, quatro desaparecidos e mais de 1.100 casas destruídas ou gravemente danificadas.

Na região de Coquimbo, cerca de 460 km ao norte de Santiago, enchentes, contaminações de terra e cortes de energia elétrica causaram interrupções no abastecimento de água potável.

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“A situação superou todas as expectativas. Nossa infraestrutura foi prejudicada e houve que retirasse nossa equipe de algumas instalações”, disse Andrés Nazer, gerente regional da empresa Aguas del Valle.

O governador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, declarou à Rádio Duna que “é necessário declarar zona de catástrofe” na região.

Devido às fortes ondas e rajadas de vento superiores a 100 km/h, os sacos de compras em todo o país restringiram algumas de suas operações como medida de precaução na semana passada.

Segundo Arnaldo Zúñiga, da Direção Meteorológica do Chile, o país não enfrentou uma tempestade tão extensa e com tanta chuva há duas décadas.

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