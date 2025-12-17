Qua, 17 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Rio de Janeiro

Temporal: Petrópolis suspende aulas nas escolas do município; Angra está em alerta

Defesa Civil monitora as condições do tempo e pede que a população evite deslocamentos sem necessidade

Reportar Erro
Temporal: Petrópolis suspende aulas nas escolas do município; Angra está em alertaTemporal: Petrópolis suspende aulas nas escolas do município; Angra está em alerta - Foto: Reprodução

Em razão das fortes chuvas, a Prefeitura de Petrópolis suspendeu as aulas em todas as redes de ensino. As unidades escolares que são pontos de apoio permanecem abertas para a população que mora em áreas de risco se abrigar, seguindo os protocolos. As equipes da Defesa Civil monitoram as condições do tempo e pedem que a população evite deslocamentos sem necessidade, fique atenta aos comunicados e alertas oficiais e, em caso de emergência, ligue 199. O município de Angra está desde ontem em alerta e fez uma reunião preventiva ontem com todos os órgãos para se preparar para a chuva forte.

Rio entra em estágio 2 com registros de chuva e vento forte; município tem pontos de alagamento e queda de árvore
A Defesa Civil do município está monitorando desde 5h os efeitos da chuva, tendo sido constatado acumulado de mais de 60mm em uma hora e mais de 150 mm em 24h. A partir desses dados foram acionados avisos sonoros e foram abertos os pontos de apoio, além de terem sido adotadas outras providências:

—Estamos suspendendo as aulas em todas as redes de ensino de Petrópolis. Também orientamos o comércio do Centro histórico a permanecer fechado visando proteger toda a sociedade. Peço a todos que acompanhem as redes sociais da prefeitura e da Defesa Civil e cadastre seu telefone no 199 para receber os avisos da Defesa Civil — alerta o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.

Algumas ruas estão interditadas, por conta de alagamentos e inundações, e pontos de apoio foram abertos nas regiões do Quitandinha, 24 de Maio, Vila Felipe, São Sebastião e Alto Independência. A Defesa Civil emitiu, às 07h29, desta quarta-feira, um alerta via sistema Cell Broadcast/Defesa Civil Alerta extremo para o risco de inundação da Rua do Imperador, no Centro. A orientação é que a população fique atenta a sinais de deslizamentos e não enfrente áreas inundadas/alagadas. Em caso de emergência, ligue 199.

Confira a situação em Petrópolis
Estágio operacional:

Alerta

Ruas do primeiro distrito são liberadas ao trânsito de veículos

A Defesa Civil informa que às 09h30 desta quarta-feira, as principais ruas do primeiro distrito estão liberadas ao trânsito de veículos.

Leia também

• Relatório do PL da Dosimetria restringe efeitos aos atos de 8 de janeiro

• Linhas de ônibus de Rio Doce, em Olinda, têm alterações a partir deste sábado (20); confira

• Homem que sentou na cadeira de Moraes durante 8 de janeiro é condenado a 14 anos de cadeia

Vias liberadas:

Vias que seguem interditadas:

O funcionamento do transporte público também foi normalizado.

Pontos de apoio abertos:

Quitandinha

Vila Felipe, Alto da Serra

São Sebastião e Alto Independência

Principais vias interditadas:

Transporte público:

Suspenso em todo o primeiro distrito de Petrópolis

Previsão para as próximas horas:

Céu encoberto com chuva moderada a forte

Maiores acumulados na última hora:

Maiores acumulados em 24h:

Maiores acumulados em 72h:

Maiores acumulados em 96h:

Recomendações da Defesa Civil:

A Defesa Civil reforça a importância de que moradores em áreas de risco mantenham a atenção redobrada:


Em caso de ventos fortes:

Em caso de emergência, ligue para o número 199.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter