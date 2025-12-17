Temporal: Petrópolis suspende aulas nas escolas do município; Angra está em alerta
Defesa Civil monitora as condições do tempo e pede que a população evite deslocamentos sem necessidade
Em razão das fortes chuvas, a Prefeitura de Petrópolis suspendeu as aulas em todas as redes de ensino. As unidades escolares que são pontos de apoio permanecem abertas para a população que mora em áreas de risco se abrigar, seguindo os protocolos. As equipes da Defesa Civil monitoram as condições do tempo e pedem que a população evite deslocamentos sem necessidade, fique atenta aos comunicados e alertas oficiais e, em caso de emergência, ligue 199. O município de Angra está desde ontem em alerta e fez uma reunião preventiva ontem com todos os órgãos para se preparar para a chuva forte.
Rio entra em estágio 2 com registros de chuva e vento forte; município tem pontos de alagamento e queda de árvore
A Defesa Civil do município está monitorando desde 5h os efeitos da chuva, tendo sido constatado acumulado de mais de 60mm em uma hora e mais de 150 mm em 24h. A partir desses dados foram acionados avisos sonoros e foram abertos os pontos de apoio, além de terem sido adotadas outras providências:
—Estamos suspendendo as aulas em todas as redes de ensino de Petrópolis. Também orientamos o comércio do Centro histórico a permanecer fechado visando proteger toda a sociedade. Peço a todos que acompanhem as redes sociais da prefeitura e da Defesa Civil e cadastre seu telefone no 199 para receber os avisos da Defesa Civil — alerta o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.
Algumas ruas estão interditadas, por conta de alagamentos e inundações, e pontos de apoio foram abertos nas regiões do Quitandinha, 24 de Maio, Vila Felipe, São Sebastião e Alto Independência. A Defesa Civil emitiu, às 07h29, desta quarta-feira, um alerta via sistema Cell Broadcast/Defesa Civil Alerta extremo para o risco de inundação da Rua do Imperador, no Centro. A orientação é que a população fique atenta a sinais de deslizamentos e não enfrente áreas inundadas/alagadas. Em caso de emergência, ligue 199.
Confira a situação em Petrópolis
Estágio operacional:
Alerta
Ruas do primeiro distrito são liberadas ao trânsito de veículos
A Defesa Civil informa que às 09h30 desta quarta-feira, as principais ruas do primeiro distrito estão liberadas ao trânsito de veículos.
Vias liberadas:
- Avenida Imperatriz
- Avenida Tiradentes
- Ponte Fones
- Rua Chácara Flora
- Rua Teresa
- Rua Padre Feijó
- Rua Visconde de Itaboraí
- Rua Caldas Viana
- Rua do Imperador (lado ímpar)
- Rua Souza Franco
- Rua Coronel Veiga
- Rua Porciúncula
- Rua Benjamin Constant
- Rua Washington Luiz
- Avenida Koeler
- Rua Roberto da Silveira
- Rua 7 de Abril
- Rua Montecaseros
Vias que seguem interditadas:
- Rua do Imperador (lado par)
- Rua Sargento Boening
- Rua Bingen
- Estrada da Saudade
- Avenida Barão do Rio Branco
- Estrada União e Indústria - Corrêas/Montreal
O funcionamento do transporte público também foi normalizado.
Pontos de apoio abertos:
Quitandinha
- C.E.I. Chiquinha Rolla
- E.M. Stefan Zweig
- E.M. Odette Fonseca
- E.M. Governador Marcello Alencar
- Escola Paroquial Bom Jesus
Vila Felipe, Alto da Serra
- E.M. Clemente Fernandes
- E.M. Germano Valente
São Sebastião e Alto Independência
- E.M. João Paulo II
- E.M. Alto Independência
Principais vias interditadas:
- Centro (Imperador, Porciúncula, Caldas Viana, Benjamin Constant, Washington Luiz, Koeler e Roberto da Silveira)
- Coronel Veiga
- Ponte Fones
- Castelânea (Olavo Bilac)
- Montecaseros
- 7 de Abril
- Sargento Boening
- Chácara Flora
- Alto da Serra (R. Teresa, R. Padre Feijó)
- Bingen
Transporte público:
Suspenso em todo o primeiro distrito de Petrópolis
Previsão para as próximas horas:
Céu encoberto com chuva moderada a forte
Maiores acumulados na última hora:
- Independência2: 84,99mm (Cemaden BR)
- Vila Felipe1-Campinho: 58,2mm (Cemaden RJ)
- Independência-Taquara: 47,4mm (Cemaden RJ)
Maiores acumulados em 24h:
- São Sebastião1-Vital: 168,4mm (Cemaden RJ)
- Independência2: 162,19mm (Cemaden BR)
- Vila Felipe1-Campinho: 144mm (Cemaden RJ)
Maiores acumulados em 72h:
- São Sebastião1-Vital: 172,6mm (Cemaden RJ)
- Independência2: 167,33mm (Cemaden BR)
- Vila Felipe1-Campinho: 147,6mm (Cemaden RJ)
Maiores acumulados em 96h:
- São Sebastião1-Vital 176,2mm (Cemaden RJ)
- Independência2: 170,53mm (Cemaden BR)
- Vila Felipe1-Campinho: 147,6mmm (Cemaden RJ)
Recomendações da Defesa Civil:
A Defesa Civil reforça a importância de que moradores em áreas de risco mantenham a atenção redobrada:
- Evite permanecer em locais interditados.
- Não transite por áreas alagadas.
- Fique atento a sinais de deslizamentos.
Em caso de ventos fortes:
- Feche todas as janelas, basculantes e portas de armários para evitar o ingresso de vento e a formação de correntes de ar.
- Feche persianas, cortinas ou blecautes para proteger os vidros e evitar a dispersão de estilhaços em caso de quebra.
- Desligue aparelhos elétricos e feche o registro de gás para evitar riscos em caso de queda de árvores ou postes.
- Evite deixar objetos soltos em locais altos que possam ser arremessados pelo vento.
Em caso de emergência, ligue para o número 199.