Rio de Janeiro Temporal: Petrópolis suspende aulas nas escolas do município; Angra está em alerta Defesa Civil monitora as condições do tempo e pede que a população evite deslocamentos sem necessidade

Em razão das fortes chuvas, a Prefeitura de Petrópolis suspendeu as aulas em todas as redes de ensino. As unidades escolares que são pontos de apoio permanecem abertas para a população que mora em áreas de risco se abrigar, seguindo os protocolos. As equipes da Defesa Civil monitoram as condições do tempo e pedem que a população evite deslocamentos sem necessidade, fique atenta aos comunicados e alertas oficiais e, em caso de emergência, ligue 199. O município de Angra está desde ontem em alerta e fez uma reunião preventiva ontem com todos os órgãos para se preparar para a chuva forte.

Rio entra em estágio 2 com registros de chuva e vento forte; município tem pontos de alagamento e queda de árvore

A Defesa Civil do município está monitorando desde 5h os efeitos da chuva, tendo sido constatado acumulado de mais de 60mm em uma hora e mais de 150 mm em 24h. A partir desses dados foram acionados avisos sonoros e foram abertos os pontos de apoio, além de terem sido adotadas outras providências:

—Estamos suspendendo as aulas em todas as redes de ensino de Petrópolis. Também orientamos o comércio do Centro histórico a permanecer fechado visando proteger toda a sociedade. Peço a todos que acompanhem as redes sociais da prefeitura e da Defesa Civil e cadastre seu telefone no 199 para receber os avisos da Defesa Civil — alerta o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.

Algumas ruas estão interditadas, por conta de alagamentos e inundações, e pontos de apoio foram abertos nas regiões do Quitandinha, 24 de Maio, Vila Felipe, São Sebastião e Alto Independência. A Defesa Civil emitiu, às 07h29, desta quarta-feira, um alerta via sistema Cell Broadcast/Defesa Civil Alerta extremo para o risco de inundação da Rua do Imperador, no Centro. A orientação é que a população fique atenta a sinais de deslizamentos e não enfrente áreas inundadas/alagadas. Em caso de emergência, ligue 199.

Confira a situação em Petrópolis

Estágio operacional:

Alerta

Ruas do primeiro distrito são liberadas ao trânsito de veículos

A Defesa Civil informa que às 09h30 desta quarta-feira, as principais ruas do primeiro distrito estão liberadas ao trânsito de veículos.

Vias liberadas:

Avenida Imperatriz

Avenida Tiradentes

Ponte Fones

Rua Chácara Flora

Rua Teresa

Rua Padre Feijó

Rua Visconde de Itaboraí

Rua Caldas Viana

Rua do Imperador (lado ímpar)

Rua Souza Franco

Rua Coronel Veiga

Rua Porciúncula

Rua Benjamin Constant

Rua Washington Luiz

Avenida Koeler

Rua Roberto da Silveira

Rua 7 de Abril

Rua Montecaseros

Vias que seguem interditadas:

Rua do Imperador (lado par)

Rua Sargento Boening

Rua Bingen

Estrada da Saudade

Avenida Barão do Rio Branco

Estrada União e Indústria - Corrêas/Montreal

O funcionamento do transporte público também foi normalizado.

Pontos de apoio abertos:

Quitandinha

C.E.I. Chiquinha Rolla

E.M. Stefan Zweig

E.M. Odette Fonseca

E.M. Governador Marcello Alencar

Escola Paroquial Bom Jesus

Vila Felipe, Alto da Serra

E.M. Clemente Fernandes

E.M. Germano Valente

São Sebastião e Alto Independência

E.M. João Paulo II

E.M. Alto Independência

Principais vias interditadas:

Centro (Imperador, Porciúncula, Caldas Viana, Benjamin Constant, Washington Luiz, Koeler e Roberto da Silveira)

Coronel Veiga

Ponte Fones

Castelânea (Olavo Bilac)

Montecaseros

7 de Abril

Sargento Boening

Chácara Flora

Alto da Serra (R. Teresa, R. Padre Feijó)

Bingen

Transporte público:

Suspenso em todo o primeiro distrito de Petrópolis

Previsão para as próximas horas:

Céu encoberto com chuva moderada a forte

Maiores acumulados na última hora:

Independência2: 84,99mm (Cemaden BR)

Vila Felipe1-Campinho: 58,2mm (Cemaden RJ)

Independência-Taquara: 47,4mm (Cemaden RJ)

Maiores acumulados em 24h:

São Sebastião1-Vital: 168,4mm (Cemaden RJ)

Independência2: 162,19mm (Cemaden BR)

Vila Felipe1-Campinho: 144mm (Cemaden RJ)

Maiores acumulados em 72h:

São Sebastião1-Vital: 172,6mm (Cemaden RJ)

Independência2: 167,33mm (Cemaden BR)

Vila Felipe1-Campinho: 147,6mm (Cemaden RJ)

Maiores acumulados em 96h:

São Sebastião1-Vital 176,2mm (Cemaden RJ)

Independência2: 170,53mm (Cemaden BR)

Vila Felipe1-Campinho: 147,6mmm (Cemaden RJ)

Recomendações da Defesa Civil:

A Defesa Civil reforça a importância de que moradores em áreas de risco mantenham a atenção redobrada:

Evite permanecer em locais interditados.

Não transite por áreas alagadas.

Fique atento a sinais de deslizamentos.



Em caso de ventos fortes:

Feche todas as janelas, basculantes e portas de armários para evitar o ingresso de vento e a formação de correntes de ar.

Feche persianas, cortinas ou blecautes para proteger os vidros e evitar a dispersão de estilhaços em caso de quebra.

Desligue aparelhos elétricos e feche o registro de gás para evitar riscos em caso de queda de árvores ou postes.

Evite deixar objetos soltos em locais altos que possam ser arremessados pelo vento.

Em caso de emergência, ligue para o número 199.

