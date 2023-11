Tendinite: o que é, sintomas, causas e tratamentos

A- A+

A tendinite é a inflamação dos tendões do corpo, ou seja, das estruturas fibrosas que conectam os músculos aos ossos e servem para impulsionar movimentos. As inflamações podem ocorrer em qualquer tendão do corpo, mas ela é mais frequente nos ombros, cotovelos, punhos e joelho. A condição pode ocorrer em pessoas de todas as idades e atinge homens e mulheres na mesma proporção.

O que é a tendinite?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma a cada 100 pessoas sofre com a dolorosa tendinite. Uma das causas principais de afastamento do trabalho, a tendinite está relacionada a ocupações e atividades em que se realizam esforços repetitivos. Se o tendão for forçado inúmeras vezes sem preparo adequado, pode se tornar uma inflamação crônica, na qual o paciente fica impossibilitado de executar movimentos na região afetada.

Quais são as causas da tendinite?

De acordo com o ortopedista e chefe da divisão do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), Marcus Vinicius Maina, as causas da tendinite podem ser:

Decorrentes do uso excessivo do tendão e de traumas locais;

Ocasionadas pela má postura;

Sedentarismo;

Infecção ao redor do tendão;

Artrite reumatoide;

Reação medicamentosa;

Fatores genéticos.

Quais os sintomas da tendinite?

Os sintomas mais frequentes são:

Dor no local atingido,

Dificuldade de realizar movimentos comuns, como escovar os dentes, pentear o cabelo, abrir uma porta, cruzar a perna, digitar no celular ou computador;

Inchaço;

Vermelhidão na zona afetada.

Como é feito o diagnóstico da tendinite?

Maina explica que o diagnóstico da tendinite consiste essencialmente em exame clínico e levantamento do histórico de atividades que o paciente desempenha. O médico também pode solicitar exames complementares de imagem, como radiografia e ressonância magnética da região afetada, que são capazes de apontar exatamente o tendão acometido pela inflamação e o grau da lesão.

Quais são os tratamentos para tendinite?

Os tratamentos variam para cada tipo de lesão e vão desde analgésicos, proteção da articulação, fisioterapia, acupuntura até tratamento cirúrgico (indicado sempre que a tendinite evoluir para ruptura do tendão e não tiver reversão apenas com tratamento tradicional).

O ortopedista Marcus Vinicius Maina ressalta que tomar remédios sem orientação médica para tratar a dor é errado, visto que o medicamento tem efeito analgésico e não curativo. Além disso, o uso de órteses deve ser receitado pelo especialista apenas em casos de disfunção aguda e por tempo determinado, para evitar o enrijecimento do tendão.

Fontes: Ortopedista e chefe da divisão do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), Marcus Vinicius Maina; Sociedade Brasileira de Reumatologia; Rede Hospital São Luiz; Fleury Medicina e Saúde.

