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Investigação

Tenente da Marinha é encontrada morta na USP

PF investiga as causas da morte de Beatriz Ficket Santoro, de 33 anos

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Corpo da oficial Beatriz foi localizado no interior do Centro Tecnológico da Marinha, que fica dentro da USPCorpo da oficial Beatriz foi localizado no interior do Centro Tecnológico da Marinha, que fica dentro da USP - Foto: Facebook/Reprodução

A Polícia Federal (PF) e a Marinha do Brasil investigam a morte da Segundo-Tenente da Marinha, Beatriz Ficket Santoro, de 33 anos, encontrada morta na tarde dessa quinta-feira (24) dentro da Universidade de São Paulo (USP).

O corpo da oficial foi localizado no interior do Centro Tecnológico da Marinha, que fica dentro da USP, na zona oeste de São Paulo, onde Beatriz trabalhava. 

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A militar foi encaminhada para o Hospital Universitário da própria USP, mas chegou sem vida ao local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública paulista, uma médica se recusou a fazer o atestado de óbito.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como morte suspeita.

Em nota, a Marinha informou que manifesta sinceras condolências e que presta assistência social, psicológica e religiosa aos familiares e amigos de Beatriz.

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