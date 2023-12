A- A+

ACIDNETE Tenente da PM morre após carro rodar em pista e colidir em poste na BR-408, em Paudalho Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher teria perdido o controle do veículo

Uma tenente da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) morreu, na manhã desta terça-feira (26), após o carro que ela dirigia rodar na pista e colidir em um poste, no quilômetro 73,5 da BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher teria perdido o controle do veículo.

As primeiras informações são de que a pista estava molhada por causa da chuva, o que pode levar a policial a ter perdido o controle do carro. O acidente aconteceu por volta das 7h, no sentido Interior da rodovia.

"Ela estava sozinha no veículo e faleceu no local", disse a PRF.

Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi atender a ocorrência, mas encontrou a vítima já morta.



