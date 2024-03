A- A+

TRÂNSITO BPRv detalha Operação Postos Avançados, criada para feriadão da Semana Santa Bruno Verçosa diz que caso condutor do veículo seja flagrado com álcool, será levado até delegacia

Quem for trafegar pelas rodoviais de Pernambuco durante o feriadão da Semana Santa, que se estende desta quinta-feira (28) até o próximo domingo (31), deverá encontrar equipes e viaturas do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). A ação é em virtude da Operação Postos Avançados, criada com o objetivo de trazer segurança e monitoramento.

Tenente do BPRv, Bruno Verçosa aponta as áreas de atuação e diz que o número de policiais será ampliado.

"Nós vamos patrulhar as rodovias de Pernambuco, principalmente com enfoque nas que dão acesso às praias, tanto do Litoral Norte quanto do Litoral Sul. Sem esquecer das que dão acesso ao interior. E além do nosso efetivo ordinário, iremos incrementar mais viaturas, buscando uma maior fluidez ao trânsito e também segurança aos nossos usuários", explica.

Tenente Bruno Verçosa, do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar de Pernambuco | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Em cada um dos quatro dias, 16 policiais atuam na operação, somando, ao todo, 64.

Nenhuma lombada eletrônica será desligada, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Acesso que leva condutores às praias e cidades do interior de Pernambuco estarão sendo monitorados | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ele diz que a abordagem aos condutores vai além da esfera do trânsito, podendo servir até mesmo para cumprimento de mandados de prisão que estejam em aberto.

"Não realizamos buscas apenas via trânsito, mas observamos se a pessoa tem algum mandado ou se está com celular roubado, por exemplo. Também fazemos a vistoria para saber se o veículo está regularizado ou se tem algum crime", garante.

Outro tipo de crime que a operação espera combater é o da perigosa combinação entre álcool e condução. "Alguns usuários ainda insistem em dirigir com ingestão de bebidas alcoólicas. Além de infração administrativa, é um crime e o condutor será levado a delegacia", afirma, antes de reforçar as maneiras adequadas de transportar crianças, a depender da fase em que estejam.

Abordagem aos condutores será para além de verificações de trânsito, segundo tenente | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"Crianças de zero a um ano têm que estar no banco de trás do carro no bebê conforto; até quatro anos, no banco de trás na cadeirinha; entre quatro e dez anos, no banco de trás com assento de elevação e cinto de segurança", alerta.

Por fim, o tenente compartilhou o resultado da última operação da Semana Santa, realizada no ano passado. De acordo com ele, as infrações mais frequentes foram de alta velocidade e ultrapassagem proibida.

"Fizemos um estudo e dentro do nosso planejamento, vimos quais foram as maiores infrações cometidas. Observamos que muitos usuários não estavam observando e respeitando o limite de velocidade da via, estando acima do permitido e ultrapassando onde não podia", diz.

