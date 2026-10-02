Tenente do CBMPE é a primeira mulher a se formar como piloto de helicóptero no GTA
Nathaly Portella agora passa a integrar a equipe de pilotos do grupamento em missões de segurança pública e salvamento
Nathaly Portella, 2º Tenente do Corpo de Bombeiros (CBMPE), se tornou a primeira mulher a concluir o curso de piloto de helicóptero da aviação de segurança pública do Estado, realizado no Grupamento Tático Aéreo (GTA).
Com mais de 40 horas de voo, o curso reuniu etapas de conhecimento teórico, preparações técnicas, atividades práticas e missões específicas previstas no processo de formação.
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Como piloto do GTA, está apta para integrar missões de bombeiros, ocorrências policiais, salvamentos e ações de apoio e transporte à população.
Para Nathaly, o fato de ser a primeira pilota de helicóptero é uma forma de expandir os horizontes para que outras mulheres também venham a ocupar esse espaço.
“Agora começa uma nova realidade. É um misto de sentimentos, uma expectativa gigantesca e uma ansiedade boa. Eu só penso em estudar, continuar me empenhando e servir da melhor forma”, disse a tenente.
“Quando escuto a palavra pioneirismo, eu penso em abrir portas. Quero que outras acreditem que podem chegar onde elas quiserem, porque não é o nosso sexo ou gênero que define o nosso limite profissional. Somos capazes de tudo”, concluiu.
Dentro do GTA, a formação também é o marco de um momento especial para toda a equipe. Para o comandante do Grupamento, Coronel PM Câmara Júnior, a conquista se soma à trajetória de duas décadas da unidade dedicada ao atendimento da população pernambucana.
“É uma satisfação imensa formar a primeira mulher do Estado de Pernambuco como piloto de helicóptero. São 20 anos de GTA, 20 anos servindo à população pernambucana, e hoje conseguimos, depois de quase dois meses de muito trabalho, estudo e instruções práticas, formar a nossa tenente Nathaly, que passa a integrar o nosso grupamento de pilotos de helicóptero. Estamos em festa, é uma felicidade imensa para todos”, destacou.