'Tenho 25 anos de idade', diz empresária de 52 após realizar experimento de rejuvenescimento

“Amo vocês”. Essa foi a mensagem que Elizabeth Parrish deixou no celular dos filhos e do marido na manhã de 16 de setembro de 2015. Ela havia deixado os Estados Unidos sem lhes contar os reais motivos de sua viagem. A empresária havia dado vida recentemente à BioViva, startup de biotecnologia com sede em Washington, que surgiu quase por acidente. Um de seus filhos de 9 anos foi inesperadamente diagnosticado com diabetes. Sem histórico familiar ou doenças intermediárias que prenunciassem a doença.

Com o filho em tratamento, os estudos em ciências e o MBA em negócios internacionais, ela se dedicou a tentar entender os motivos da doença que apareceu de repente. Ela ficou obcecada. Participou de centenas de conferências por todo o mundo, até compreender que encontrar financiamento para investigação que permitisse uma solução para situações genéticas repentinas não poderia ser muito difícil. Ele fundou então fundou sua empresa com o objetivo de se aprofundar na pesquisa genética.

Uma série de descobertas em seu próprio laboratório resultou em um tratamento específico realizado em ratos no laboratório que os transformava em uma versão mais jovem e melhorada de si mesmos em questão de horas.

Com algumas dezenas de frascos congelados em gelo seco e esperanças debaixo do braço, Parrish partiu para Bogotá, na Colômbia, para ser inoculado com uma terapia semelhante à dos ratos. Ela disse à família que estava viajando a negócios. O procedimento em questão violava os regulamentos de seu país e deveriam ser realizados fora.

Na capital colombiana, a empresária mal conseguia dormir de nervoso. No dia seguinte, um médico, uma enfermeira e duas auxiliares esperavam por ela para registrar todo o processo em uma gravação. Esse vídeo ainda está preservado nos cofres da empresa BioViva.

O procedimento começou pela manhã, envolveu mais de cem aplicações nos braços, coxas, nádegas e rosto, durou até depois da meia-noite. Cada injeção exigiu uma inoculação lenta. A última aplicação foi na omoplata. No final ela sentiu fome. “Eu ainda duvidava se o procedimento valeria alguma coisa”, disse ela.

Desde que seu filho mais novo foi diagnosticado com diabetes, seu negócio progrediu na pesquisa genética. A sua jornada baseou-se no fato de ela confiar que esta dose – a mais importante que qualquer ser humano tinha recebido até agora – a ajudaria a combater o que a BioViva chamou de “doença do envelhecimento”.

Para seus especialistas, os 50 milhões de pessoas que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) têm demência, número que deverá triplicar até 2050, poderiam retardar sua condição ou evitá-la completamente se os desenvolvimentos das terapias genéticas em busca de maior longevidade fossem aperfeiçoados.

“Apesar de anos de esforço, de centenas de especialistas em todo o mundo dedicados a esta disciplina e de milhões de dólares dedicados à investigação para prevenir o declínio cognitivo devido à idade, o mundo viu pouco progresso. Começamos a demonstrar que existe um caminho viável com certos resultados científicos”, disse Parrish.

Envelhecimento reverso

Em casa, depois daquela experiência colombiana, ele não contou nada à sua família. Continuou sua vida normalmente por duas semanas. Foi depois de 14 dias que ela decidiu contar ao mundo sua aventura. A empresa emitiu uma declaração formal não poupando informações sobre quem havia se tornado o paciente zero da primeira terapia genética deste tipo.

“A BioViva tratou o primeiro paciente com terapia genética para reverter o envelhecimento. O sujeito está bem e retomou suas atividades habituais”, dizia o documento.

Parrish já levava os filhos para a escola, havia reiniciado o trabalho na empresa e dirigia o carro. Um ano depois, um novo anúncio chegou. “O experimento atrasou o relógio biológico do paciente zero em 20 anos”.

“Graças aos tratamentos de terapia genética, hoje tenho 25 anos de idade biológica. Quando fiz o tratamento tinha 44 anos, mas minha análise de DNA indicou que eu tinha 65″, disse a empresária.

Os seus marcadores de análise pública são promissores, mas não conclusivos, uma vez que se baseiam, por enquanto, em resultados de uma única pessoa e não foram publicados seguindo etapas científicas, sob um mecanismo de estudo revisado por pares.

Confira alguns pontos da entrevista:

Como você define longevidade?

Acho que pode ser dividido em dois grupos. Uma é a expectativa de vida, ou quanto tempo você vive. A outra é quanto tempo você vive saudável. O objetivo ideal na área da longevidade é expandir ambos. A razão pela qual comecei isso foi para curar doenças infantis. Nunca pensei que acabaria falando sobre longevidade. Mas percebi que a chave é travar uma guerra contra a velhice. Ao curar o envelhecimento, podemos fazê-lo com muitas das doenças que as crianças também sofrem.

Há um ramo da ciência que fala sobre a morte da morte. Ou seja, num futuro não muito distante será possível viver para sempre. O que você pensa dessa ideia?

Nosso objetivo é curar todas as doenças. Isso é algo possível. Isso exigirá tempo e esforço. Viver para sempre é uma ideia romântica mais difícil do que se pensava, pois haverá problemas não relacionados com as doenças que atualmente nos afligem. Catástrofes globais, a expansão do Sol e dos asteroides são apenas algumas delas. Viver mais tempo e com mais saúde nos dará tempo para nos prepararmos para esses problemas iminentes. Se levamos a sério estes objectivos, devemos ser ainda mais sérios no que diz respeito ao teste de novas terapias e tecnologias. Podemos envelhecer com graça.

Você poderia contar os detalhes da vacina rejuvenescedora?

A terapia genética nos permite adicionar genes às células, o que as ajuda a se comportar de maneira mais jovem. Como o envelhecimento é uma doença complexa, não podemos esperar que um gene cure a doença. A Biotech está trabalhando em projetos para fornecer múltiplos genes com uma única dose. Esperamos viver num mundo onde todos possam pagar estas terapias, que só precisam de ser administradas uma vez a cada 5 a 10 anos.

Além do que se diz, há especialistas que dizem que a sua proposta é pseudociência. Que dilemas éticos você enfrenta?

Um dilema ético é aquele enfrentado por aqueles que não ajudam no desenvolvimento de opções eficazes como deveriam, porque são perturbadores para a sua própria indústria. O acesso aos cuidados também é preocupante. Sem grandes montantes de financiamento, estas tecnologias só estarão disponíveis para pessoas que as possam pagar. Desenvolver uma terapia genética para apenas alguns é muito caro, por isso tira as pessoas comuns do mercado. Toda pessoa tem direito a uma vida sem sofrimento.

Que desafios familiares enfrenta o aumento da esperança de vida?

À medida que as populações humanas envelhecem, sem avanços médicos, surgem muitos problemas financeiros e sociais. Prolongar a esperança de vida, sem fazer nada pela saúde, é um fardo. A medicina regenerativa ajudará as pessoas a viver mais e melhor. Eles serão produtivos e trabalharão por mais tempo e poderão até ser mais fortes e inteligentes do que nunca. Eles terão maior poder aquisitivo, pois poderão trabalhar o tempo que quiserem. Se pudéssemos parar de lutar para viver para sempre porque a ciência nos ajudou a fazer isso, poderíamos apenas nos preocupar em viver.

