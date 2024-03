"Tenho 93 anos e idade biológica de 30": irlandês revela segredo para envelhecer bem

A- A+

Richard Morgan, de 93 anos, chamou recentemente a atenção de uma publicação comercial chamada Journal of Applied Physiology, que detalhou o regime de treino, a dieta e os hábitos gerais de saúde que ele retoma para se manter rejuvenescido. O irlândes passou a ser investigado por estudiosos na tentativa de desvendar os segredos para viver mais tempo. Isso porque, hoje, ele tem um motor aeróbico que se assemelha ao de uma pessoa de 30 anos e tem o corpo composto por 80% de músculos e apenas 15% de gordura.

Ao contrário do que muitos possam pensar, o ex-fabricante de baterias e padeiro não praticou exercício durante toda a vida. Seu estilo de vida fitness começou aos 73 anos. Segundo o New York Post, os hábitos que o irlandês segue para se manter saudável aos 93 anos são quatro. O primeiro deles é o treino contínuo.

A publicação destaca que Morgan se exercita 40 minutos todos os dias, o que lhe tem permitido obter resultados "impressionantes e duradouros". Ele já remou o equivalente a quase 10 vezes ao redor do mundo e venceu quatro campeonatos mundiais de remo. Ele começa o dia com uma remada de 30 quilômetros, segue para um treino de musculação com pesos para melhorar sua força e faz outros treinos misturando alta e baixa intensidade.

O segundo hábito para se manter jovem é justamente fazer treinos alternados, compostos por diferentes exercícios e intensidades que ajudam a trabalhar a resistência. Neste sentido, o New York Post assegura que cerca de 70% dos treinos que Morgan realiza nos seus circuitos são fáceis, 20% são da categoria difícil, mas tolerável, e apenas 10% são realizados com esforço máximo.



O terceiro hábito é fazer musculação, já que Morgan utilizou halteres para realizar três séries de exercícios e flexões duas ou três vezes por semana, o que lhe deu vitalidade e bom condicionamento físico. Por fim, algo que pode ajudá-lo a se manter saudável na idade adulta, segundo Morgan, é seguir uma dieta rica em proteínas, nutriente vital para quem está tentando construir massa muscular.

Pesquisadores da Universidade de Limerick registraram a atividade cardíaca, pulmonar e muscular de Morgan enquanto remava. Os detalhes foram descritos em um estudo de caso publicado no Journal of Applied Physiology.

Seu pulso atingiu o pico de 153 batimentos por minuto, ultrapassando a frequência cardíaca máxima prevista para sua idade e ficando entre os picos mais altos registrados para indivíduos na faixa dos 90 anos, indicando um coração muito forte, de acordo com os pesquisadores.

Estudos já revelaram que pessoas com 65 anos ou mais que praticam atividade física têm um risco 28% menor de mortalidade por todas as causas do que aquelas que não o faziam. Além disso, um estudo de 2022 publicado na revista Circulation descobriu que aqueles que participavam de atividades físicas vigorosas entre 75 e 149 minutos por semana tinham um risco 19% menor de morte por qualquer causa. Pessoas que treinaram entre 150 e 299 minutos por semana tiveram um risco 21% a 23% menor.

