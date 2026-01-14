Qua, 14 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saúde

Tenista sofre queimaduras de sol na Austrália: o que fazer em situações como essa?

Renata Zarazúa compartilhou o que aconteceu com a sua pele após competição

Reportar Erro
Renata Zarazúa ficou exposta aos raios do sol por muitas horas durante o Hobart OpenRenata Zarazúa ficou exposta aos raios do sol por muitas horas durante o Hobart Open - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A tenista mexicana Renata Zarazúa, de 28 anos, compartilhou em suas redes sociais o estado de suas costas após sofrer queimaduras solares. Ela ficou exposta aos raios do sol por muitas horas durante o Hobart Open, um torneio profissional de tênis feminino, que foi realizado na Austrália.

"O sol australiano não é brincadeira", compartilhou a tenista mexicana.

Leia também

• Henri Castelli: O que fazer quando uma pessoa entra em convulsão

• Saiba como o estado dos seus dentes pode prever uma morte precoce

• Com lei assinada por Lula, Brasil regulamenta exercício profissional da acupuntura

Como tratar uma queimadura solar?
As queimaduras solares são causadas pela exposição excessiva da pele a raios ultravioleta (UV) emitidos pelo sol. Segundo o Manual MSD, esse tipo de queimadura deixa a pele vermelha e dolorida e, em alguns casos, também provoca bolhas, febre e calafrios.

Dessa forma, as maneiras indicadas para cuidar de uma queimadura solar são:

Usar compressas frias e outras aplicações para acalmar e refrescar a pele;

Assim como gel de babosa e loções hidratantes;

E, em caso de recomendação médica, podem ser indicados medicamentos anti-inflamatórios não esteroides;

Ou cremes contra queimadura à base de antibióticos.

A pele queimada tende a começar a melhorar depois de vários dias, mas a cura total pode levar várias semanas. É natural que a pele queimada se solte e as novas camadas expostas revelam sejam mais finas.

Maneiras de se prevenir

As principais maneiras de se prevenir contra uma queimadura solar:

Evitar exposição excessiva ao sol, especialmente nas horas mais quentes do dia;

Usar roupas protetoras, como um chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção contra raios UV;

Utilizar protetor solar (o ideal é aplicar os protetores solares 30 minutos antes da exposição ao sol) e reaplicar de duas em duas horas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter