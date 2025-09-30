A- A+

MUNDO Tensão entre Colômbia e EUA cresce por cancelamento de visto do presidente Petro O governo de Donald Trump decidiu revogar o visto de Petro após suas declarações pró-Palestina e "atos imprudentes e incendiários" na sexta-feira (26)

A tensão entre Estados Unidos e o governo colombiano aumentou na segunda-feira (29), depois que dois ministros renunciaram ao visto americano e outros funcionários de alto escalão foram informados de que tiveram os seus revogados, assim como ocorreu com o presidente Gustavo Petro.

O governo de Donald Trump decidiu revogar o visto de Petro após suas declarações pró-Palestina e "atos imprudentes e incendiários" na sexta-feira, durante um protesto em Nova York.

Na segunda-feira, durante o Conselho de Ministros, o presidente colombiano aproveitou para criticar seu homólogo americano, Donald Trump, e o acusou, mais uma vez, de ser cúmplice do "genocídio" em Gaza.

"Se o senhor Trump continua sendo cúmplice de um genocídio, como tem sido até hoje, não merece nada além da prisão e seu Exército não deve obedecê-lo", disse Petro durante o Conselho, transmitido pela televisão pública.

A chanceler Rosa Villavicencio e o ministro da Fazenda, Germán Ávila, informaram que renunciaram ao visto americano em apoio ao mandatário.

O ministro de Minas, Edwin Palma, e a principal assessora do presidente, Angie Rodríguez, confirmaram que receberam um e-mail dos Estados Unidos notificando-os sobre o cancelamento de seus vistos.

"Temos orgulho de não ter um visto de um país cujo governo apoia o genocídio", escreveu Petro na rede X após tomar conhecimento das ações dos Estados Unidos contra o seu gabinete.

O governo Trump acusou Petro de ter chamado "os soldados americanos a desobedecer a ordens e incitar a violência" durante uma manifestação pró-Palestina, após participar da Assembleia Geral da ONU na semana passada.

"Se tiram seu visto por ser pacifista, bem, muitos de nós [...] também somos pacifistas e renunciamos a esse documento", disse a chanceler Villavicencio em coletiva de imprensa nesta segunda.

"Para trabalhar por nosso povo não precisamos de visto", declarou, por sua vez, Ávila.

O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, afirmou que "é possível" que ocorram novas renúncias ao visto americano dentro do gabinete, em "solidariedade" a Petro.

Benedetti tinha indicado no passado que os Estados Unidos retiraram o seu visto em duas ocasiões.

Petro é um crítico ferrenho do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a quem chama de "genocida". Em Nova York, fez um apelo às "nações do mundo" para contribuir com soldados em um exército "maior que o dos Estados Unidos" em defesa dos palestinos.

O dirigente esquerdista também propôs abrir uma "lista de voluntários colombianos" para combater e assegurou que ele mesmo se alistaria.

Além disso, Petro afirmou que tem cidadania italiana, por isso não precisaria de um visto para entrar nos Estados Unidos.

Em 2024, a Colômbia rompeu relações com Israel por sua ofensiva em Gaza, lançada em represália aos ataques do movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023 contra o território israelense.

Durante a reunião de segunda-feira, Petro anunciou o fim do tratado de livre comércio (TLC) com Israel. Também mencionou que a Colômbia fabrica seus próprios fuzis de guerra para substituir os que eram fornecidos por Israel.

Petro e Trump, ideologicamente opostos, mantêm uma relação tensa por divergências em temas como a imigração, as tarifas americanas e políticas de combate às drogas.

Em meados de setembro, o governo dos Estados Unidos retirou da Colômbia a certificação de aliado em sua estratégia antinarcóticos, mas, por ora, mantém uma ajuda econômica bilionária e a cooperação militar para combater o tráfico de drogas no principal país produtor de cocaína do mundo.

