CONFLITO Tensão no Mar Vermelho: EUA compartilham vídeo de ataques com mísseis contra os houthis no Iêmen Integrantes do governo americano afirmaram que alvos "são ligados ao Irã"; comando militar confirmou que seis mísseis de cruzeiro da milícia foram destruídos

As Forças Armadas dos Estados Unidos compartilharam nas redes sociais imagens que mostram o momento em que lançaram uma nova série de ataques aéreos contra a milícia houthi no Iêmen. As ações ocorreram como retaliação à morte de três militares americanos na Jordânia, na semana passada, em um incidente creditado a um grupo militar aliado de Teerã.

O vídeo mostra mísseis sendo lançados do USS Gravely e do USS Carney atingindo alvos que representavam uma “ameaça iminente” aos navios americanos no Mar Vermelho. Em comunicado conjunto, americanos e britânicos afirmaram que foram atingidos 36 alvos dos houthis em 13 localidades dentro do Iêmen.

EUA conduzem ‘ataques de autodefesa’ adicionais contra mísseis Houthi no Iêmen.



Ações visam proteger a liberdade de navegação e tornar as águas internacionais "mais seguras" para a Marinha dos EUA e navios mercantes, afirma o Comando Central dos EUA.



Ataque ocorreu em… pic.twitter.com/HghlR6kSfL — Info Global (@Info_Global_) February 5, 2024

Um caça F/A-18 dos EUA também pode ser visto decolando do porta-aviões USS Dwight D Eisenhower. Os alvos incluíram centros de comando e controle, unidades de armazenamento de munições e mísseis e armas usadas para atacar navios que trafegam pelo Mar Vermelho. Segundo o texto, as ações foram "proporcionais e de amplitude" para afetar a capacidade dos quartos de realizar ações ofensivas. Imagens publicadas em redes sociais mostram explosões na capital, Sana.

A imprensa local afirma que as ações atingiram as regiões de Sana, Hajjah, Dhamar e al-Bayda, áreas controladas pelos houthis, além de posições próximas à cidade portuária de Hodeidah. A agência Reuters, citando dois membros do governo americano, afirma que os alvos eram "ligados ao Irã", e que as ações estão ligadas aos bombardeios realizados contra milícias pró-Teerã no Iraque e na Síria, na sexta-feira — ao todo, foram atingidos 85 alvos em dois países.

Em comunicado no X, o antigo Twitter, o Comando Militar Central dos EUA confirmou que foram realizados ataques "de autodefesa contra seis mísseis de cruzeiro dos houthis preparados para serem lançados contra navios no Mar Vermelho".

Desde o início da guerra em Gaza, os houthis, milícia apoiada pelo Irã e que há mais de uma década trava uma violenta guerra civil no Iêmen, realizam ataques contra navios que passam pelo Mar Vermelho e que tenham ligação com Israel. Segundo a milícia, é uma forma de apoiar a luta dos palestinos em Gaza.

Com as ações ameaçando uma das rotas navais mais movimentadas do planeta, os EUA formaram uma coalizão naval para incrementar a segurança na área, e desde o mês passado realizam ataques contra posições dos houthis. Mesmo assim, a ofensiva, embora tenha reduzido o número de ações contra os navios, não impediu os lançamentos de mísseis, e os houthis garantem que só interromperão seus ataques quando houver um cessar-fogo em Gaza.

"Nossas operações militares contra a entidade sionista continuarão até que a agressão contra Gaza termine, não importa o quanto esse sacrifício nos custe. Vamos enfrentar escalada com escalada, e a vitória virá apenas de Deus", escreveu, no X, Mohammed al-Bukhaiti, uma das lideranças políticas dos houthis.

