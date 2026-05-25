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Internacional Tensões mundiais e falta de financiamento ameaçam missões de manutenção da paz Operações dirigidas pela ONU estão perdendo força devido a uma crise financeira, já que os principais doadores não cumpriram seus compromissos, total ou parcialmente

As questões geopolíticas e a crise de financiamento colocam em risco as missões de manutenção da paz, em particular as operações sob os auspícios da ONU, anunciadas nesta segunda-feira (25) pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri).

No final de 2025, o mundo tinha um pouco menos de 79 mil efetivos internacionais mobilizados em operações internacionais de paz, o que significa o menor número em pelo menos 25 anos, informou o instituto em seu relatório anual.

“Se a tendência é obrigatória, podemos observar um enfraquecimento dramático da gestão multilateral de conflitos e a quase total marginalização de instituições como as Nações Unidas, devido a uma tempestade perfeita de fatores financeiros, políticos e geopolíticos”, afirmou em um comunicado Jair van der Lijn, diretor do programa Operações de Paz e Gestão de Conflitos do Sipri.

“O resultado provavelmente será um aumento dos conflitos, e estes conflitos terão impactos ainda mais graves sobre os civis à medida que os Estados abandonem normas há muito tempo”.

No total, 58 operações de manutenção da paz foram ativas em 2025, número que ficou abaixo do patamar de 60 pela primeira vez desde 2016.

Quase 75% dos efetivos mobilizados serviram em cinco países: República Centro-Africana, Sudão do Sul, Somália, República Democrática do Congo e Líbano.

As operações dirigidas pela ONU estão perdendo força devido a uma crise financeira, já que os principais doadores não cumpriram seus compromissos, total ou parcialmente.

Como consequência, faltaram 2 bilhões de dólares dos US$ 5,6 bilhões prometidos no orçamento de 2024-2025, segundo o Sipri.

“No Conselho de Segurança da ONU, as critérios inflexíveis e as ameaças de veto dos membros permanentes complicaram as decisões sobre a renovação dos mandatos das operações”, destacou o instituto.

O governo dos Estados Unidos, por exemplo, desempenhou o fim da Força Interina das Nações Unidas no Líbano, apesar das evidências do cessar-fogo entre Israel e Líbano, registrou o relatório.

Como compromisso, o Conselho de Segurança aprovou a renovação da missão pela última vez, até dezembro de 2026.

O Sipri, no entanto, afirmou que o apoio ao princípio da gestão multilateral de conflitos continua sólido.

"Porém, para sustentar a gestão multilateral de conflitos, os Estados terão que ir além das expressões de apoio. Deverão fornecer financiamento previsível e criar espaço político suficiente para permitir respostas multilaterais eficazes", ressaltou a pesquisadora do instituto, Claudia Pfeifer Cruz.

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