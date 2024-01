Tentando perder peso? Especialistas revelam o melhor horário para subir na balança

A- A+

Especialistas em perda de peso dizem que há uma hora exata em que você deve se pesar para saber se realmente perdeu peso. E manter-se esse horário consistentemente pode ajudar no objetivo de condicionamento físico. Segundo os profissionais, as pessoas devem se pesar na primeira hora do dia, depois de ir ao banheiro e antes de comer ou beber alguma coisa no café da manhã.

“Quando você acorda de manhã, você está desidratado porque não bebeu durante a noite. Aí você vai ao banheiro e faz xixi. Se você evacuar, poderá perder mais um quarto de libra a meio quilo com isso. Então é quando você estará com seu peso mais baixo. Aí, depois que você se vestir, tomar café da manhã e beber alguma coisa, seu peso vai subir um pouco”, afirma Neil Floch, cirurgião bariátrico de Connecticut.

O conselho dos médicos é apoiado pela ciência. Um estudo de 2019 descobriu que pessoas que mediam o peso diariamente experimentaram mais perda de peso em comparação com pessoas que não monitoravam a métrica regularmente.

Um estudo separado de 2017 que analisou como o automonitoramento contribuiu para a perda de peso descobriu que havia resultados mais positivos quando as pessoas seguiam uma combinação de comportamentos consistentes, como pesar-se regularmente e registar a sua nutrição.

Além de usar uma balança, o uso de outras ferramentas como smartwatches, aplicativos de fitness e rastreadores de sites também foi associado a uma maior perda de peso quando comparado a pessoas que usaram métodos de rastreamento por escrito, descobriu um estudo de 2021.

“O peso pode variar durante o dia, então é bom escolher o mesmo horário todos os dias para se pesar”, explica Mert Erogul, médico bariátrico especializado em obesidade de Nova York.

