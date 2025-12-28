Dom, 28 de Dezembro

Segurança

Tentativa de assalto em ônibus provoca acidente em Boa Viagem; veículo atingiu o muro de uma casa

Motorista do veículo perdeu o controle da direção após tenta se defender de um golpe de faca do assaltante

Ônibus atinge parte do muro de uma residência em Boa ViagemÔnibus atinge parte do muro de uma residência em Boa Viagem - Foto: Reprodução/Whatsapp

Uma tentativa de assalto a um ônibus, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, terminou em um acidente que derrubou parte do muro de uma residência.

O motorista Antônio Carlos Nascimento, de 59 anos, conduzia o coletivo da linha 140 - TI Cajueiro Seco (Shopping Recife) quando, ao tentar se desvincular de um golpe de faca do assaltante, perdeu o controle da direção e acertou uma casa.

Após a colisão, o motorista ficou preso às ferragens e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco retirou o condutor do ônibus e a vítima recebeu atendimento pré-hospitalar. O acidente aconteceu por volta das 13h, na Rua Dez de Julho.

Em nota, a Polícia Civil informou que prendeu o suspeito em flagrante delito e registrou a ocorrência como tentativa de homicídio. As investigações seguem por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

 

