Segurança Tentativa de assalto em ônibus provoca acidente em Boa Viagem; veículo atingiu o muro de uma casa Motorista do veículo perdeu o controle da direção após tenta se defender de um golpe de faca do assaltante

Uma tentativa de assalto a um ônibus, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, terminou em um acidente que derrubou parte do muro de uma residência.



O motorista Antônio Carlos Nascimento, de 59 anos, conduzia o coletivo da linha 140 - TI Cajueiro Seco (Shopping Recife) quando, ao tentar se desvincular de um golpe de faca do assaltante, perdeu o controle da direção e acertou uma casa.

Após a colisão, o motorista ficou preso às ferragens e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco retirou o condutor do ônibus e a vítima recebeu atendimento pré-hospitalar. O acidente aconteceu por volta das 13h, na Rua Dez de Julho.

Em nota, a Polícia Civil informou que prendeu o suspeito em flagrante delito e registrou a ocorrência como tentativa de homicídio. As investigações seguem por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

