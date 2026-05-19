Tentativa de destituição do presidente de Taiwan fracassa
Lai e seu Partido Democrático Progressista (PDP) travam um intenso confronto com os dois partidos de oposição que controlam o Parlamento desde que ele assumiu o cargo em maio de 2024
Os legisladores da oposição em Taiwan tentaram destituir o presidente Lai Ching-te nesta terça-feira (19), mas o número de votos necessários para a moção ficou muito abaixo do mínimo exigido.
Lai e seu Partido Democrático Progressista (PDP) travam um intenso confronto com os dois partidos de oposição que controlam o Parlamento desde que ele assumiu o cargo em maio de 2024.
Os legisladores do Kuomintang (KMT) e do Partido Popular de Taiwan (TPP) iniciaram o processo de destituição depois que Lai e seu primeiro-ministro se recusaram a sancionar um projeto de lei de distribuição de receitas.
Na votação, 56 legisladores apoiaram a moção contra o presidente e 50 votaram contra. O número de votos a favor ficou muito abaixo do mínimo de dois terços das 113 cadeiras do Parlamento necessárias para que a iniciativa prosperasse.
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Um ponto-chave de discórdia entre o governo de Lai e a oposição é o gasto de defesa da ilha contra um possível ataque da China.
Pequim afirma que Taiwan faz parte de seu território e já ameaçou tomar a ilha à força.
Lai, um ferrenho defensor da soberania da ilha, acusou a China de ser a "principal causa" da instabilidade na região.
O KMT, por sua vez, defende relações mais estreitas com Pequim. Sua líder, Cheng Li-wun, viajou recentemente à capital chinesa para se reunir com o presidente Xi Jinping e culpa Lai por agravar as tensões entre Taiwan e o gigante asiático.