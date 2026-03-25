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SERTÃO

Tentativa de feminicídio: homem é preso ao tentar matar ex-companheira a tiros em Petrolândia

Arma utilizada pelo suspeito também foi apreendida

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Homem, cujo nome não foi divulgado, foi encaminhado a Delegacia de Polícia CivilHomem, cujo nome não foi divulgado, foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira em uma residência na cidade de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, o homem saiu da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, para cometer o crime no município pernambucano.

"Após efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, ele foi preso em tentativa de fuga", informou a corporação, que realizou a prisão nessa terça-feira (24).

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A arma utilizada pelo suspeito também foi apreendida.

O objeto e o homem, cujo nome não foi divulgado, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio e ameaça por violência doméstica/ familiar.

O nome da vítima, de 41 anos, não foi informado. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

 

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