Tentativa de feminicídio: homem é preso ao tentar matar ex-companheira a tiros em Petrolândia

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Um homem de 39 anos foi preso suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira em uma residência na cidade de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.



Segundo a Polícia Militar, o homem saiu da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, para cometer o crime no município pernambucano.



"Após efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, ele foi preso em tentativa de fuga", informou a corporação, que realizou a prisão nessa terça-feira (24).

A arma utilizada pelo suspeito também foi apreendida.



O objeto e o homem, cujo nome não foi divulgado, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio e ameaça por violência doméstica/ familiar.



O nome da vítima, de 41 anos, não foi informado. Não há informações sobre o estado de saúde dela.





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