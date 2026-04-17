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Mata Norte Tentativa de feminicídio: idoso de 85 anos é preso ao tentar matar ex-companheira a tiros em Carpina Equipe encontrou o suspeito em frente à residência da vítima, portando um revólver calibre .38

Um homem de 85 anos foi preso por tentar matar a ex-companheira a tiros na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (16), no bairro São José. A vítima é uma idosa de 69 anos.

A Polícia Militar destacou que, após receber informações sobre disparos de arma de fogo, agentes 2º BPM foram ao local.

A equipe encontrou o suspeito em frente à residência da vítima, portando um revólver calibre .38. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de plantão.



Já a vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, uma viatura de resgate com três militares foram enviadas ao local.



"A equipe realizou o atendimento pré-hospitalar a uma mulher, que apresentava perfurações por arma de fogo e estava consciente. Em seguida, a vítima foi conduzida ao Hospital de Carpina", ressaltou a corporação. Não há informações sobre o seu atual estado de saúde.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a prisão em flagrante por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma, por meio da 11ª Delegacia Seccional de Goiana.

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