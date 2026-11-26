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Tiroteio Tentativa de roubo acaba em tiroteio e assusta moradores no Bairro das Graças Polícia Militar foi acionada para ocorrência e confirmou atuação de policiais à paisana durante ação

Um tiroteio assustou moradores do bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, na noite da última quarta-feira (25). De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) a corporação foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

Durante a ação, dois policiais que estavam à paisana se encontravam nas imediações atuaram de forma conjunta para impedir uma tentativa de roubo, segundo o órgão.

A polícia não detalhou de quem partiu os tiros. Ainda de acordo com a PMPE, não houve registro de pessoas feridas durante a ocorrência, mas o suspeito conseguiu fugir do local.

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