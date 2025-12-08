GOLPE DE ESTADO
Tentativa fracassada de golpe no Benim deixou 'várias vítimas', diz governo
Governo afirma que houve "vítimas dos dois lados" em confrontos violentos entre amotinados
Informações também mencionaram a morte da esposa do diretor do gabinete militar do presidente, general Bertin Bada - Foto: Olympia de Maismont/AFP
Várias pessoas morreram no Benim durante a tentativa frustrada de golpe de Estado neste domingo (7), anunciou o governo nesta segunda-feira (8), após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.
Na manhã de domingo, houve "confrontos violentos" entre os amotinados e a Guarda Republicana na residência do presidente Patrice Talon, que deixaram "vítimas dos dois lados", informou o governo.
Informações também mencionaram a morte da esposa do diretor do gabinete militar do presidente, general Bertin Bada, "ferida mortalmente" horas antes em outro ataque executado pelos golpistas.