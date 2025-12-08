Seg, 08 de Dezembro

GOLPE DE ESTADO

Tentativa fracassada de golpe no Benim deixou 'várias vítimas', diz governo

Governo afirma que houve "vítimas dos dois lados" em confrontos violentos entre amotinados

Informações também mencionaram a morte da esposa do diretor do gabinete militar do presidente, general Bertin BadaInformações também mencionaram a morte da esposa do diretor do gabinete militar do presidente, general Bertin Bada - Foto: Olympia de Maismont/AFP

Várias pessoas morreram no Benim durante a tentativa frustrada de golpe de Estado neste domingo (7), anunciou o governo nesta segunda-feira (8), após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Na manhã de domingo, houve "confrontos violentos" entre os amotinados e a Guarda Republicana na residência do presidente Patrice Talon, que deixaram "vítimas dos dois lados", informou o governo.

 

Informações também mencionaram a morte da esposa do diretor do gabinete militar do presidente, general Bertin Bada, "ferida mortalmente" horas antes em outro ataque executado pelos golpistas.

