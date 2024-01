Ter cidadania portuguesa ficou mais fácil. Entenda a mudança nas regras

A- A+

O brasileiro que mora em Portugal terá mais facilidade para conseguir a cidadania portuguesa. O Parlamento aprovou uma mudança no processo que vai agilizar a concessão do documento. No último dia 5, dentro do pacote que alterou pela 10ª vez a Lei da Nacionalidade, foi incluído o Artigo 15º, que modifica a regra do prazo de cinco anos para um residente fazer o pedido.

Quando é possível obter cidadania?

Na legislação atual, um candidato precisa residir legalmente durante cinco anos em Portugal para ter direito ao pedido de cidadania.

Houve mudança no prazo exigido para ter direito ao reconhecimento?

O prazo continua o mesmo, mas a maneira de se calcular o tempo de residência de cinco anos no país mudou.

Como era calculado o tempo de residência antes da mudança na lei?

O tempo de residência de cinco anos só é contado a partir da emissão da autorização de residência. Devido ao acúmulo de pedidos, transição de órgãos de imigração e atraso na análise dos processos, milhares de brasileiros esperam dois anos ou mais para conseguir essa autorização. E esse tempo de espera pelo documento provisório é desconsiderado quando os brasileiros vão requerer a cidadania.

Há quantos processos esperando a autorização provisória?

Atualmente, há pelo menos 150 mil processos de autorizações de residência na fila de espera e a maioria é de brasileiros que deram entrada em manifestações de interesse há anos.

Qual a mudança implementada pela lei?

Com a alteração, que ainda será regulamentada, promulgada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa e publicada em Diário da República, os anos em que os estrangeiros esperam pela autorização provisória vão entrar na conta do pedido de cidadania.

Por exemplo: se um brasileiro manifestar interesse em residir em Portugal hoje, mas receber a autorização de residência daqui a dois anos, esse tempo de espera será contabilizado para os cinco anos de residência exigidos. Antes, esse período era descartado. Agora, esse estrangeiro precisará de apenas mais três anos de residência, porque a conta não zera mais, e não cinco, como acontece agora.

Quem tomou a iniciativa de pressionar pela mudança na forma de calcular o tempo de residência?

A alteração foi uma batalha liderada pelas brasileiras Sônia Gomes, cabeleireira, e Juliet Cristino, uma diarista, como revelou a coluna Portugal Giro. Depois, Cristino criou o Comitê dos Imigrantes de Portugal (CIP) e realizou manifestações, participou de audiência no Parlamento e criou petições online.

"O sentimento é de dever cumprido. Esta luta vem desde 2021 como um pedido que, na reunião com o Ministério da Administração Interna, não ficou resolvido. Então, fiz uma petição, que teve quatro mil assinaturas, mas acabou inválida porque as pessoas não colocaram o documento de identificação. Criei outra e me chamaram no Parlamento. Fui lá dizer o que as pessoas estavam passando e pedir mudanças pela injustiça. Quem ganhou foi a população. A minha voz diz o que eu passei e o que milhares de pessoas passam" disse Cristino ao blog Portugal Giro.

