Ter uma crise de raiva aumenta risco de infarto por 40 minutos, diz ciência

A expressão “raiva mata” pode ter um significado literal. Um novo estudo, publicado recentemente na revista científica Journal of the American Heart Association, mostrou que um breve episódio de raiva é o suficiente para aumentar o risco de doenças cardiovasculares como infarto e AVC por até 40 minutos após o episódio.

Trabalhos anteriores mostraram que o comprometimento da capacidade de relaxamento dos vasos sanguíneos pode aumentar o risco de desenvolver aterosclerose, o que pode, por sua vez, está associado ao aumento do risco de doenças cardíacas e derrames. O novo estudo descobriu que um breve episódio de raiva, desencadeado pela lembrança de experiências passadas, pode impactar negativamente essa capacidade de relaxamento dos vasos sanguíneos.

“A função vascular prejudicada está associada a um risco aumentado de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral”, disse o principal autor do estudo, o médico Daichi Shimbo, professor de medicina no Centro Médico Irving da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York, em comunicado.

“Estudos observacionais relacionaram sentimentos de emoções negativas com ataques cardíacos ou outros eventos de doenças cardiovasculares. A emoção negativa mais comum estudada é a raiva, e há menos estudos sobre ansiedade e tristeza, que também têm sido associadas ao risco de ataque cardíaco”, completou.

No novo estudo, os investigadores analisaram se as emoções negativas, como raiva, tristeza e ansiedade, podem ter um impacto adverso na função dos vasos sanguíneos em comparação com uma emoção neutra. Os 280 adultos participantes foram aleatoriamente designados para uma das quatro tarefas emocionais durante 8 minutos: relembrar uma memória pessoal que os deixou irritados; relembrar uma memória pessoal de ansiedade; ler uma série de frases deprimentes que evocavam tristeza; ou contar repetidamente até 100 para induzir um estado emocionalmente neutro.





Os pesquisadores avaliaram as células que revestem os vasos sanguíneos procurando evidências de dilatação prejudicada dos vasos sanguíneos, aumento da lesão celular e/ou redução da capacidade de reparo celular. As medições foram feitas em vários momentos: no início do estudo (0 minutos) e em quatro momentos diferentes após vivenciar a tarefa emocional atribuída: 3 minutos, 40 minutos, 70 minutos e 100 minutos.

Os resultados mostraram que tarefas que relembravam eventos passados que causavam raiva levaram a um prejuízo na dilatação dos vasos sanguíneos, de zero a 40 minutos após a tarefa. A deficiência não estava mais presente após a marca de 40 minutos.

Não houve alterações estatisticamente significativas no revestimento dos vasos sanguíneos dos participantes em nenhum momento após vivenciar as tarefas emocionais de ansiedade e tristeza.

“Vimos que evocar um estado de raiva levava à disfunção dos vasos sanguíneos, embora ainda não compreendamos o que pode causar estas alterações”, disse Shimbo. “A investigação das ligações subjacentes entre a raiva e a disfunção dos vasos sanguíneos pode ajudar a identificar alvos de intervenção eficazes para pessoas com risco aumentado de eventos cardiovasculares”.

De acordo com uma declaração científica da American Heart Association de 2021, o bem-estar mental pode impactar positiva ou negativamente a saúde de uma pessoa e os fatores de risco para doenças cardíacas e derrame.

“Este estudo acrescenta muito à crescente base de evidências de que o bem-estar mental pode afetar a saúde cardiovascular e que estados emocionais agudos intensos, como raiva ou estresse, podem levar a eventos cardiovasculares”, disse o médico Glenn Levine, presidente da declaração científica, clínico mestre e professor de medicina no Baylor College of Medicine e chefe da seção de cardiologia do Michael E. DeBakey VA Medical Center, ambos em Houston.

"Por exemplo, sabemos que tristeza intensa ou emoções semelhantes são um gatilho comum para a cardiomiopatia de Takatsubo, e eventos como terremotos ou mesmo um torcedor assistindo a uma partida de futebol mundial, que provocam estresse, podem levar ao infarto do miocárdio e/ou a arritmias . Este estudo atual mostra de forma muito eloquente como a raiva pode impactar negativamente a saúde e a função do endotélio vascular, e sabemos que o endotélio vascular, o revestimento dos vasos sanguíneos, é um elemento-chave na isquemia miocárdica e na doença cardíaca aterosclerótica. Embora nem todos os mecanismos sobre como Embora os estados psicológicos e o impacto na saúde cardiovascular tenham sido elucidados, este estudo nos leva claramente um passo mais perto de definir tais mecanismos”, completa.

