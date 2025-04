A- A+

FRANÇA 'Terapia do frio': funcionária de academia morre após vazamento durante sessão de crioterapia Um cliente onde o acidente aconteceu ficou gravemente ferido pelo contato com o nitrogênio

Uma funcionária de uma academia em Paris, na França, morreu após um vazamento de nitrogênio durante uma sessão de crioterapia, nesta segunda-feira, segundo os primeiros elementos da investigação. Além dela, um cliente ficou gravemente ferido.

O método, chamado de "terapia do frio", consiste em colocar uma pessoa durante 2 ou 3 minutos em cabines onde a temperatura fica abaixo de -110°C. Uma pessoa entra em banheiras de água gelada ou em câmaras de nitrogênio.

O sistema, originalmente destinado a atletas de alto nível para prevenir dores musculares após exercícios, também é aplicado para aliviar doenças inflamatórias ou neurológicas, sendo utilizado inclusive fora de qualquer contexto patológico.

Os fatos ocorreram na segunda-feira à tarde, segundo uma fonte policial. Uma funcionária da academia, nascida em 1996, faleceu no incidente. Outra pessoa, cliente do estabelecimento, nascida em 1991, foi hospitalizada em estado grave.

Os primeiros elementos da investigação indicam que a intoxicação foi provocada por um vazamento de nitrogênio da cabine de crioterapia. A Promotoria de Paris informou à AFP que uma delegação do distrito 11 abriu uma investigação, em conjunto com a inspeção do trabalho.

“Uma autópsia e análises toxicológicas foram ordenadas para determinar com precisão a causa da morte, que aconteceu durante uma sessão de crioterapia”, afirmou uma fonte da Promotoria.

O nitrogênio é um gás inodoro que provoca uma redução do oxigênio no ar e pode causar intoxicação.

