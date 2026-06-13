A- A+

TRATAMENTO Terapia inovadora regenera cartilagem afetada pela artrite e pode ser o caminho para evitar cirurgia Abordagem bloqueia proteína que se multiplica no envelhecimento e enfraquece as articulações

Um tratamento inovador foi capaz de restaurar cartilagem perdida nos joelhos, abrindo o caminho para soluções não cirúrgicas da osteoartrite.

No estudo, liderado pela Escola de Medicina de Stanford, nos Estados Unidos, os pesquisadores também obtiveram resultados promissores em tecido humano com a técnica.

O tratamento tem como alvo uma proteína associada ao envelhecimento, que foi testada nos joelhos de camundongos idosos com sucesso ao impedir o esenvolvimento de artrite após lesões articulares graves.

Quando expostas ao novo tratamento, amostras de material humano coletadas durante cirurgias de substituição do joelho começaram a produzir cartilagem nova e funcional.

Se estudo posteriores mostrarem que a abordagem funciona em humanos, ela poderá reduzir a necessidade de cirurgias de substituição de joelho e quadril. A administração poderia ser feita por meio de uma injeção local ou de um medicamento oral.

Uma versão oral do tratamento já está sendo testada em ensaios clínicos para tratar a perda de força muscular relacionada à idade.

Desgaste gradual

A osteoartrite é a forma mais comum de artrite. Ela desgasta gradualmente a cartilagem das articulações, causando dor, rigidez e inchaço. Hoje, os tratamentos são mais focados no alívio da dor e, em casos graves, na cirurgia para substituição da articulação.

O tratamento testado pelos cientistas de Stanford atua bloqueando uma proteína chamada 15-PGDH, descrita como uma gerozima, que aumenta com a idade e contribui para o declínio da função dos tecidos em todo o organismo.

As gerozimas foram identificadas pela primeira vez em 2023, pela mesma equipe do estudo atual. Em trabalhos anteriores, cientistas demostraram que a 15-PGDH desempenha um papel importante na perda muscular relacionada ao envelhecimento em camundongos.

A 15-PGDH teve seu papel compreendido quando pesquisadores a bloqueiam em animais idosos, que ganharam massa muscular e resistência física. O oposto também foi testado: quando a gerozima foi aumentada artificialmente em camundongos jovens, seus músculos ficam menores e mais fracos.

Segundo os pesquisadores, a 15-PGDH está ligada à regeneração de células ósseas, nervosas e sanguíneas.

Características próprias

A dificuldade de regenerar cartilagem deve-se principalmente a uma característica distinta de outros tecidos do corpo. Geralmente, a regeneração acontece quando células-tronco se multiplicam e se especializam em células com funções específicas.

No caso dos condrócitos, as células produtoras de cartilagem, a regeneração ocorre de maneira autônoma, quando elas alteram sua atividade genética para retornar a um estado mais jovem. Mas trata-se de um fenômeno raro.

O corpo humano possui três tipos principais de cartilagem: a elástica, que confere flexibilidade a estruturas como a orelha externa; a fibrocartilagem, que absorve impacto em locais como os discos vertebrais; e a hialina, mais escorregadia, que permite o movimento dos joelhos, quadris e ombros.

A osteoartrite afeta principalmente a cartilagem hialina, com o processo de envelhecimento ou após lesões e sobrecarga mecânica. Nesse casos, os condrócitos passam a produzir moléculas inflamatórias e a degradar o colágeno, principal componente estrutural da cartilagem.

Injeção local

A pesquisa atual partiu da comparação de cartilagens de camundongos jovens e idosos. Os cientistas perceberam que os níveis de 15-PGDH praticamente dobravam com a idade.

Para testar essa associação, eles injetaram em algumas cobaias uma molécula capaz de bloquear a ação dessa proteína. Algumas receberam aplicações no abdômen, expondo todo o organismo ao tratamento e outras foram administradas diretamente no joelho.

A equipe também analisou cartilagens retiradas de pacientes submetidos à substituição total do joelho devido à osteoartrite. Após uma semana de tratamento com o inibidor de 15-PGDH, o tecido apresentou menos células degradadoras de cartilagem e menor atividade de genes associados à destruição da cartilagem.

Veja também