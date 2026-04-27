Terça Delas: projeto promove evento com foco no empreendedorismo feminino em Olinda
Ação ocorre nesta terça-feira (28), das 9h às 12h, com palestra gratuita na Sala do Empreendedor de Olinda, no Carmo
O projeto “Terça Delas” retorna à Sala do Empreendedor de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, com uma importante iniciativa voltada ao empreendedorismo feminino promovida pela Prefeitura de Olinda.
O evento ocorre nesta terça-feira (28), das 9h às 12h, e marca a reativação do hub de Mulheres de Negócio no município, com foco em capacitação, orientação e fortalecimento de empreendedoras locais.
A proposta da ação é promover encontros mensais com temáticas diversas e parcerias que ofereçam conhecimento prático para mulheres que desejam iniciar ou aprimorar seus negócios.
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A iniciativa conta com o apoio do Sebrae Pernambuco, ampliando o alcance das ações e garantindo conteúdo qualificado para as participantes.
Nesta edição de retomada, o projeto recebe o CRC Mulher, que abre a programação com a palestra “MEI, Informal ou Empresa: Qual o Melhor Caminho para o Seu Negócio?”.
O encontro tem o objetivo de orientar empreendedoras a compreenderem as diferenças entre os modelos de atuação, auxiliando na escolha mais adequada ao momento de cada negócio, com clareza sobre formalização, obrigações e impostos.
Serviço
Terça Delas
Data: 28 de abril
Horário: 9h às 12h
Local: Sala do Empreendedor – Av. Liberdade, 68, Carmo
Palestra gratuita: MEI, Informal ou Empresa: Qual o Melhor Caminho para o Seu Negócio?