A- A+

Chuvas Terça-feira começa com chuva e Apac emite alerta para RMR, Zona da Mata e Agreste; confira índices Acumulado no Interior chega a mais de 80 mm

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (21), um alerta de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste do Estado, de nível amarelo - que indica estado de observação para risco moderado e pancadas de intensidade moderada a pontualmente forte. A validade do aviso é até 23h da quarta-feira (22).

A terça-feira, segundo dia do outono, começou com pancadas de chuva na RMR. Segundo a Apac, um sistema meteorológico evolui no Litoral do Estado e ultrapassa o bloqueio do vento, que impedia a chegada da chuva na região.

Apesar da expectativa de as chuvas serem maiores na Mata Sul e no Agreste, é esperado que na RMR e na Mata Norte também caiam chuvas moderadas.

No Interior do Estado, os maiores acumulados das últimas 24 horas se concentram no Sertão, onde a Apac tem alerta meteorológico de nível laranja válido até o fim da tarde.

Segundo o monitoramento em tempo real da Apac, a cidade com o maior índice em 24 horas até 5h desta terça-feira é Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú, com 81,96 mm. Em Triunfo, na mesma mesorregião, o acumulado no mesmo período chega a 73,29 mm. Já em São José do Belmonte, no Sertão Central, o total é de 69,95 mm.

No Recife, o maior índice foi no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte, com 18,41 mm. Em Olinda, houve registro de 14,99 mm no bairro da Tabajara [confira mais índices no final do texto].

Para esta terça-feira, a previsão da Apac é de continuidade das chuvas em todo o Estado. Na RMR e Matas Norte e Sul, a agência espera tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada. A temperatura nas regiões deve variar entre 22ºC e 29ºC.

O Agreste também deve ter tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada. Os termômetros ficam entre 16ºC e 32ºC. Já no Sertão, onde as chuvas tendem a ser mais fortes conforme o alerta, as temperaturas esperadas são entre 18ºC e 32ºC.

Veja onde mais choveu

Santa Cruz da Baixa Verde - 81,96 mm

Triunfo - 73,29 mm

São José do Belmonte - 69,95 mm

São José da Coroa Grande - 48,62 mm

Orocó - 46,81 mm

Cabrobó - 43,34 mm

Lagoa Grande - 41,84 mm

Cumaru - 40,13 mm

Ipubi - 36,53 mm

Barreiros - 33,07 mm

* dados atualizados às 6h35





Veja também

hong kong Ativista dos direitos humanos Albert Ho detido em Hong Kong