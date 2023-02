A- A+

Em clima de pré-Carnaval, o Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, recebe nesta terça-feira (7), às 19h, a Terça Negra especial de Carnaval.

O tradicional evento, criado na capital pernambucana em 1998 pelo Movimento Negro Unificado (MNU), tem como caracteristíca o estímulo de reflexões sobre a influência afro nas expressões artísticas do Estado e se tornou parte do calendário cultural oficial da cidade.

Nesta terça-feira, quem abre a noite é o Afoxé Afefé Lagbará. Na sequência, o grupo Abê Adu Fé sobe ao palco. Depois, o Pátio de São Pedro recebe a Orquestra Yorubá, que reúne musicistas de diversos grupos afro e afoxés.

Em seguida, a cantora Rafaela Ribeiro se apresenta com o Trans Coco, primeiro grupo de coco pernambucano liderado por uma mulher trans. A noite termina com o reggae de Marcelo Santana.





Confira a programação completa das prévias dos próximos dias:

Terça-feira (07/02)

- 19h, Pátio De São Pedro - Terça Negra Especial (com Afoxé Aféfé Lagbará; Abê Adu Lofé; Orquestra Ioruba; Trans Coco e Marcelo Santana.



Quarta-feira (08/02)

- 18h, Pátio de São Pedro - Acerto de Marcha

- 18h, Estrela Dalva, Joana Bezerra - Ensaios de Nações de Maracatu (Tumaraca) 19h, Sport Clube do Recife - Concurso de Fantasia

- 20h, Cais da Alfândega - Cena Peixinhos



Quinta-feira (09/02)

- 18h, Estrela Brilhante, Alto José do Pinho - Ensaios de Nações de Maracatu (Tumaraca)

- 18h, Pátio de São Pedro - Acerto de Marcha

- 18h, Cais da Alfândega - Polo do Hip Hop



Sexta-feira (10/02)

- 18h, Rua da Moeda - Ensaios de Nações De Maracatu (Tumaraca)

- 18h, Cais da Alfândega - Pré-amp



Sábado (11/02)

- 18h, Cais da Alfândega - Pré-amp

- 19h, Classic Hall - Baile Municipal



Domingo (12/02)

- 16h, Praça do Arsenal - Frei Caneca

- 17h, Cais da Alfândega - Pre no Reggae



Terça-feira (14/02)

- 14h, Classic Hall - Baile Municipal da Pessoa Idosa

- 14h, Aabb, Unidade Graças - 12º Concurso do Rei e Rainha da Pessoa Idosa

- 17h, Praça do Arsenal - Desfile de Agremiações Itinerantes (Rua da Moeda, Rua da Guia, Arsenal e Volta Para a Rua Bom Jesus)

- 18h, Pátio de São Pedro - Terça Negra Especial (com Suprema Corte; Raízes de Quilombo; Abulidu; Coco Raízes de Arcoverde; Edun Ará Sangô)



Quarta-feira (15/02)

- 18h, Pátio de São Pedro - Encontro de Mestres das Nações dos Maracatus

- 18h, Praça do Arsenal - Encontro de Caboclinhos e Desfile de Agremiações

- 19h, Marco Zero - Ensaio Geral das Nações de Maracatu

Quinta-feira (16/02)

- 14h, Praça do Arsenal - Bloco Nem Com Uma Flor

- 18h, Pátio de São Pedro - Acerto de Marcha

- 18h, Rua da Moeda - Palco da Diversidade

- 19h, Marco Zero - Encontro das Nações - Tumaraca

- 19h, Marco Zero - Ubuntu - Encontro dos Afoxés

- 19h, Marco Zero - Ensaio Geral Da Abertura do Carnaval

