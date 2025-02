A- A+

CARNAVAL Terça Negra especial de Carnaval reestreia com cinco atrações neste dia 11; confira a programação Evento terá três edições antes do Carnaval

A Terça Negra especial de Carnaval marca sua reestreia nesta terça-feira (11), no Pátio de São Pedro, região central do Recife, a partir das 19h, com a presença de cinco atrações neste primeiro dia.

Em parceria com o Movimento Negro Unificado (MNU), o projeto, que tem apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura, da Fundação de Cultura Cidade do Recife, ganha três edições especiais neste ano de 2025: 11, 18 e 25 de fevereiro, totalizando 16 atrações.

Entre elas, nomes como Manga Rosa, Walter de Afogados, Lucas dos Prazeres e Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, que recentemente completou 200 anos de fundação, marcam presença no evento.

A noite deste terça traz Maracatu Leão da Campina, que abre o evento. Origináriado Ibura, a agremiação integra o Tumaraca, encontro que reúne 13 Nações de Maracatu durante a abertura do Carnaval.



Na sequência, se apresenta o grupo Gryô, surgido em 2008 e cuja base sonora explora o universo percussivo de matriz africana e a groove do soul, agregados aos ritmos pernambucanos (maracatu, frevo e coco) para originar o som contemporâneo autointitulado Afropenobeat.

Em seguida, o grupo Lamento Negro sobe ao palco. Fundado na década de 80, sua trajetória influenciou no surgimento do Rec Beat - Chico Science foi um dos primeiros a beber de suas fontes, promover trabalhos com o grupo e a integrar as alfaias ao que viria se tornar Chico Science e Nação Zumbi. A noite tem ainda Bione e Afoxé Ogbom Obá.

Surgido em 1998 no Pagode do Didi, o projeto só passou a acontecer no Pátio de São Pedro em 2001, tornando-se parte do calendário cultural oficial da cidade.



Confira a programação completa da Terça Negra Especial de Carnaval 2025:



Dia 11/02

19h: Maracatu Leão da Campina

20h – Gryô

21h – Lamento Negro

22h – Bione

23h – Afoxé Ogbom Obá



Dia 18/02

19h – Afoxé Filhos de Ayrá

20h – Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu (200 anos)

21h – Maracatu Estrela Brilhante de Nazaré da Mata

22h – Suprema Côrte

23h – Manga Rosa + Dirceu Melo + Catarina Rosa

Dia 25/02

19h – Povo de Oxaguiã

20h - Ava Guimarães

21h - Maracatu Porto Rico

22h - Lucas dos Prazeres

23h - Banda Cubana Rasta

00 h - Walter de Afogados



